Мнение: Талибан запретил выращивать мак в Афганистане

Талибан за здоровый образ жизни.

Правительство Исламского Эмирата Афганистан выпустило указ, который запрещает выращивание мака в Афганистане.

Маковые посевы являются основной героиновой промышленности Афганистана. Выпуск данного указа как минимум на законодательном уровне направлен на демонтаж целой отрасли.

Другой вопрос, как это будет выполнятся на практике.

Тем не менее, Талибан снова показывает, что готов сокращать производство героина в Афганистане в обмен на легализацию. Как и в 2001-м году, когда производство героина упало до минимальных значений. Вскоре началось вторжение США и объемы производимого героина достигли невиданных высот. Как видим, после ухода США, снова появилась опция реального сокращения производства героина в Афганистане. Это к вопросу о том, кому реально был выгоден рост производства наркотиков в этой стране.

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