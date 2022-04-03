Мед, йогурт и не только: избавьтесь от заусениц с помощью эффективных домашних средств

Мало что может быть более неприятным, чем заусеницы. Они неудобны, непривлекательны и даже могут привести к инфекциям. Как только вы заметили, что у вас есть заусеница, бывает трудно удержаться от желания ее быстренько содрать. Но что бы вы ни делали, не ковыряйте и не дергайте их! Вместо этого воспользуйтесь простыми домашними средствами. Итак, расскажем вам как избавиться от заусениц.

Мед

Если у вас есть такая проблема, то первое, что нужно сделать, – это увлажнить кожу вокруг ногтей медом. Поскольку он является натуральным средством, может помочь в избавлении от заусениц, притягивая влагу к верхнему слою кожи. Специалисты утверждают, что мед также может быть полезен, поскольку он обладает природными антисептическими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Чтобы избавиться от эстетической проблемы, вам нужно втирать мед в ногтевое ложе. Затем через 5-10 минут просто ополосните руки теплой водой и промокните мягким полотенцем.

Йогурт

Вы наверняка слышали о пробиотической пользе йогурта, но знаете ли вы, что этот натуральный продукт также может использоваться в качестве средства для лечения кожи? Специалисты nail-индустрии говорят, что йогурт поможет вам восстановить естественный защитный барьер кожи благодаря пробиотикам и противовоспалительным свойствам. Таким образом, йогурт моментально справится как с проблемой сухости кожи вокруг ногтя, так и заусениц.

Нанесите немного йогурта на участок и смойте его через несколько часов. Вам нужно будет повторять эту процедуру ежедневно, пока заусеница не исчезнет, пока кожа не приобретет здоровый вид. Обратите внимание, что для ухода за кожей важно использовать простой йогурт, без добавок. Кроме того, вы можете сделать йогурт самостоятельно и использовать его для процедур красоты.

Алоэ вера

Это растение известно своими увлажняющими и заживляющими свойствами. Например, в нем много витаминов, минералов и энзимов, которые могут помочь сухой коже восстановиться. Кроме того, алоэ обладает обезболивающим и антисептическим действием, что помогает заживлению кожи и снимает раздражение.

Вам нужно лишь обильно нанести гель алоэ вера на пораженный участок и надеть на руку носок или перчатку. Оставьте такую маску для рук на всю ночь, после чего просто ополосните их теплой водой.

Вазелин

Заусеницы – еще одна причина держать вазелин в своей аптечке. Это окклюзивное увлажняющее средство образует на коже защитный слой, удерживающий влагу. Он может увлажнять и заживлять сухие кутикулы. Неудивительно, что вазелин считается основным средством ухода за кожей с конца 1800-х годов. Вам нужно наносить его на кутикулу и ногти.

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Кокосовое масло

Подобно вазелину, кокосовое масло является окклюзивным увлажняющим средством. Оно увлажняет за счет увеличения количества липидов (жиров) на поверхности кожи. Втирайте кокосовое масло в ногтевое ложе, чтобы успокоить и укрепить окружающую кожу. Чтобы добиться максимальной эффективности, можно использовать сырое кокосовое масло.

Соль Эпсома

В “Альманахе фермеров” говорится, что соль Эпсома, известная также как сульфат магния, обладает антибактериальными, противогрибковыми и противовоспалительными свойствами. Поскольку заусенцы могут привести к инфекциям, эти свойства очень важны. Соль Эпсома может использоваться в качестве увлажняющего средства после мытья рук в сочетании с оливковым маслом.

Авокадо

В экзотическом фрукте много витамина Е, антиоксиданта, что может питать и защищать кожу при постоянном применении. Жирные кислоты в авокадо обладают противовоспалительным действием. Как и мед, авокадо является естественным увлажнителем, то есть притягивает влагу к коже. Смешайте равные части мякоти авокадо и оливкового масла. Просто наносите смесь один или два раза в день до полного заживления.

Оливковое масло

Не зря оливковое масло используется для лечения кожи уже более 4000 лет. Оно богато витаминами A, D, E и K. Помимо этих полезных для кожи витаминов оливковое масло обладает антибактериальными свойствами. Важно использовать оливковое масло экстра вирджин.

Попадание инфекции через заусеницы

Признаки инфицирования через ранки на руках:

Покраснение кожи. Опухание или отечность. Повышение температуры кожи вокруг ранки.

Такие инфекции часто можно лечить в домашних условиях. Для этого рекомендуется замочить палец в теплой воде на 20 минут. После этого можно использовать щипчики для кутикулы, чтобы удалить неровный край заусеницы. Затем нанесите на заусеницу масло витамина Е и крем с антибиотиком. После этого наложите повязку.