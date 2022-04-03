Жена Брюса Уиллиса наняла помощника для страдающего расстройством речи актера

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Как сообщают иностранные СМИ со ссылкой на инсайдеров, Эмма Хеминг, супруга объявившего об окончании карьеры Брюса Уиллиса, наняла своему мужу помощника. В доме актера появился специальный человек, который следит за безопасностью страдающего от афазии Уиллиса. Источники уточняют, что сама Эмма совсем не отказывается от ухода за супругом, но помощь ей совсем не помешает, поскольку в доме еще двое детей. Напомним, что дочерям пары – Эвелин и Мейбл – семь и десять лет.

Их девочки тоже еще так юны. Эмма должна держать себя в руках ради них… У него дома есть помощник, который следит за его безопасностью, но Эмма тоже заботится о нем. Поскольку Брюс старше Эммы, они знали, что его здоровье может ухудшиться раньше, чем у нее. Тем не менее, его диагноз был для нее шокирующим, – цитируют СМИ слова инсайдера.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что Брюс Уиллис распродал всю свою недвижимость за 65 миллионов долларов. Актер, зная об ухудшении здоровья, не хотел больше переезжать из одного дома в другой, и счел, что иметь столько пустующей недвижимости нецелесообразно.

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис с детьми

Напомним, что на этой неделе дочери Брюса Уиллиса Румер и Скаут подтвердили, что у их отца диагностирована афазия (“частичное расстройство речевой деятельности”). Они, а также бывшая жена актера Деми Мур, опубликовали совместное заявление семьи о том, что Брюс Уиллис вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Брюс заканчивает карьеру, которая так много значила для него. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку.

Мы проходим через это семьей как одно целое и хотели бы привлечь его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: «Живи на полную катушку», и вместе мы планируем сделать именно это.

С любовью, Эмма, Деми, Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, — сказано в заявлении семьи Брюса Уиллиса в соцсетях.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг