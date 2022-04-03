 

Samsung Galaxy A53 5G появился в продаже

03.04.2022, 18:01, Разное
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Известная компания Samsung сообщила о начале реализации на рынке новой модификации смартфона Galaxy A53 5G.

Напомним, официальный дебют устройства состоялся буквально пару недель назад, однако уже раскрыты цены и характеристики. Приобрести новую модель Galaxy A53 5G с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти можно за 450 евро. Более того, модель оснащается продвинутым процессором Samsung Exynos 1280.

Аппарат получит улучшенный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Разработчики применили 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением. Кроме того, квадрокамера оснащена главным датчиком 64 мегапикселя.



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