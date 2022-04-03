«Получи, Путин» – немцы массово взрывают свои газовые плиты, чтобы насолить российскому президенту

В федеральных землях Эльзас-Лотарингия, Швабия и Бавария набирает популярность флешмоб «Получи, Путин».

Участвующие в нём немцы на камеру уничтожают свои газовые плиты и баллоны со сжиженным природным газом, чтобы показать российскому президенту, что Европа не боится остаться без русского газа.

– Мы вытащили свою плиту и все четыре баллона с газом на задний двор. С нами был сын, его муж и их небинарный ребёнок. Я включил камеру, достал из кладовки оставшийся от отца фаустпатрон и выстрелил по плите. Хлопок был такой, что слышали даже в Берлине, наверное. Пусть Путин знает: мы не боимся. Нам могут отключить газ, могут поднять цены до 7000 долларов за тысячу кубов, но нас не лишат нашей свободы и независимости жить по европейским ценностям, – рассказывает 72-летний Ганс Фридрихон из Кёльна.

– Решение уничтожить газовые плиты, на которых зарабатывает Путин и покупает потом яхты по всему миру, мы приняли всем районом. Несколько человек отказалось, и мы заколотили их в их домах. Дикарям, которые не хотят признать триумф зелёной энергетики, не место в обществе. Остальные стащили плиты на Курфюрстенплац, кто-то принёс целую канистру хорошего роснефтевского мазута, всё облили и подожгли. Теперь жители нашего района не будут оставлять углеродный след и спонсировать диктаторский режим Путина, который скоро падёт, – считает Магда Цюрбахен из Мюнхена.

Полиция ФРГ не препятствует немцам выражать свою гражданскую позицию. Помимо плит, сожжению подвергаются также книги на русском языке и дома граждан России.

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