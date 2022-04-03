 

Жителям Подмосковья выдадут паспорта неграждан Москвы

03.04.2022, 9:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Москвы Сергей Собянин объявил о начале выдачи паспортов неграждан Москвы для жителей Московской области России.

Об этом глава государства заявил во время Международного форума развития оккупированных территорий.

Новый документ позволит жителям Подмосковья въезжать без предъявления заграничного паспорта и шенгенской визы. Для них будут значительно расширены трудовые права: теперь работодатели не смогут обязать неграждан работать более шести дней в неделю и 12 часов в день. Также для обладателей нового документа будет установлен повышенный уровень минимальной оплаты труда в размере 10 тысяч рублей.

Для неграждан Москвы будет введена упрощённая процедура натурализации: так, они смогут получить гражданство после 5 лет непрерывного нахождения на территории Москвы или при наличии дохода не менее 1 млн рублей на человека в месяц. Кроме того, представители востребованных профессий смогут получить гражданство уже после 3 лет проживания на территории Москвы. Среди них машинист поезда МЦК, оператор электросамокатов, художник по дорожной разметке и еще более 100 наименований различных профессий.

Ранее президент Москвы Сергей Собянин уже принял ряд мер, направленных на сотрудничество с Московской областью России. Так, для отдельных групп населения был введён свободный въезд и выезд из города через Новорижское и Рублево-Успенское КПП.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Суп из кабачков с базиликом поможет подавить вирусы

15.05 / Мнение: Коротко по войне в Палестине

11.12 / Борисова прокомментировала высказывание Булановой о домогательствах

02.10 / Источник: Московских школьников могут перевести на дистанционное обучение после каникул

04.10 / В поисках койки

26.08 / Что не так с законом об иноагентах?

05.09 / Мнение: Опыт коллективного разума

11.09 / Приговор судьи рассмешил звезду «Универа» Арарата Кещяна

15.03 / В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19

14.11 / Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика