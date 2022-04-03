Размазанные губы – главный тренд весны: как сделать модный мейкап с помощью румян, помады или тинта

Размазанные губы – один из главных трендов весны 2022 года. Такой макияж не предполагает использования контуров и четких линий. Окрашенные губы должны выглядеть максимально естественно. Этот мейкап можно сделать с помощью разных видов косметики. В статье мы расскажем, как создать модный макияж, используя румяна, помаду или тинт.

Что это такое

Тренд “размазанные губы” появился в начале 2022 года. Это естественный макияж, который заключается в равномерном и аккуратном распределении продуктов по всей поверхности рта. При этом используется матовая косметика, не имеющая блеска.

В результате губы выглядят лишь слегка окрашенными, как будто они покраснели изнутри. Такой эффект смотрится естественно, даже если вы используете насыщенные тона.

Подготавливаем губы

Как уже упоминалось, этот макияж предусматривает использование матовых продуктов. Косметика без блеска подчеркивает мелкие дефекты кожи. Поэтому перед созданием модного мейкапа вам нужно привести свои губы в порядок. Матовые продукты красиво ложатся только на идеальную поверхность.

За день до создания макияжа сделайте пилинг губ. Желательно использовать скраб из равных частей сахара и меда. На ночь нанесите на губы увлажняющий бальзам.

Далее мы расскажем о создании макияжа “размазанные губы” с помощью разных продуктов.

Помада или кремовые румяна

Вы можете сделать мейкап “размазанные губы” с помощью помады или кремообразных румян. Техника нанесения этих продуктов будет одинаковой.

Если вы используете румяна, то подбирайте цвет под тон кожи. Вы можете дополнить макияж губ нанесением этого средства на щеки и даже на веки.

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Этот макияж не предусматривает четких контуров. Но вы можете предварительно очертить линию рта прозрачным контурным карандашом. Это поможет вам не выходить за пределы губ во время создания макияжа.

Наберите небольшое количество помады или кремовых румян на кончик пальца. При этом совершайте круговые движения, чтобы средство согрелось.

Затем похлопывающими движениями нанесите продукт на губы от середины к краям.

Вы можете использовать для нанесения макияжа кисть. Вытяните губы трубочкой. Нанесите продукт на середину. Затем сожмите губы, чтобы средство распределилось.

Тинт

Вы можете сделать макияж “размазанные губы” с помощью тинта. Выбирайте не слишком прозрачное, но и не чрезмерно глянцевое средство.

После подготовки губ очертите их контур прозрачным карандашом. Наберите тинт на кисточку, входящую в комплект. Нанесите продукт легкими прикосновениями от середины до краев. Вы также можете наносить продукт на палец.

Заключение

Для создания эффекта размазанных губ следует использовать косметику насыщенных оттенков: красную, вишневую, ярко-розовую. Нюдовые тона будут смотреться не так интересно.

Это простая техника макияжа, которая не занимает много времени. Главное, чтобы ваши губы были подготовлены к окрашиванию. Поэтому накануне уделите основное внимание пилингу и увлажнению.

При создании макияжа с размазанными губами следует сделать акцент на глаза. Вы можете использовать яркую подводку и тушь, а также модные двойные стрелки.