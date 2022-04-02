Мнение: Как же им приходится мучиться…

Пост от 2 апреля… 2016 года:

Дивный комментарий обнаружил к одному из многочисленных постов про “постельный скандал Касьянова и Пелевиной”. Озабоченный юзер полон неподдельного сочувствия… угадайте к кому.

Отгадка: “Без спецслужб не обошлось. Можно только пожалеть ребят, что приходится им смотреть такую грязь. Так можно совсем потерять веру в человечество”.

Я б еще добавил – а зрителей НТВ-то как жалко! Просто сердце разрывается – как же им приходится мучиться…