 

Мнение: Коллективная ответственность по-русски

02.04.2022, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С тем, что такое ответственность для русского человека, все время возникают какие-то непонятки. А между тем вопрос-то проще пареной репы, надо лишь чуть-чуть дать себе труд разобраться. Итак, спросим – будет ли так сказать, э-эээ, народ в ответе за путинский режим, если он (не дай бог, конечно) совершит военные преступления?

Тут как бы у нас имеются две категории отвечающих. Первая – те, кто за Путина никогда не голосовали (или голосовали, но когда-то очень давно), и вторая – которые голосовали.

С первыми вообще все сразу ясно. Их ответ – категоричное «нет!» Причем они еще и будут долго возмущаться: «Да вы что? С ума сошли?! Вы чего на меня-то вешаете? Я-то тут при чем?? Я за вашего Путина в жизни никогда не голосовал! Я знать его не желаю! Я плюю на него! Он – гадина, я не желаю иметь с ним вообще ничего общего! Я против! И вы еще хотите, чтобы я отвечал за его преступления?? Вы вообще, нормальный?!» И т.д. Все понятно, переходим ко второй категории.

Как вам это ни покажется странным – там реакция будет практически такой же, разве что чуть менее эмоциональной (хотя может и более). То есть – «Нет, да вы что?!» Но вот тут некоторые могут с непривычки не уловить извив логики, поэтому надо остановиться чуть подробнее. Итак, ответ второй категории, так называемых «сторонников Путина», будет такой:
– Нет, да вы что. А мы тут вообще при чем, товарищ? Мы свое дело сделали – мы за него проголосовали. Чтобы он, значит, заступил на ответственный участок работы. Наше что? Наше дело маленькое. Нам сказали – мы сделали. А уж если он там чего накосячит, надурит, не дай бог, какое военное преступление – мы-то тут с какого боку? Мы его что, контролируем, что ли? Он накосячит – ему и отвечать. И не лезьте больше с дурацкими вопросами!

Для тех, кто по-прежнему не врубается – поясню еще раз: люди, как они считают, свою работу сделали как надо. Им сказали прийти и проголосовать – они пришли и проголосовали. Претензии к ним после того, как они проголосовали, какие-то предъявляли? Нет. Крестик был правильно нарисован? Правильно. Ну, всё – свою часть работы народ, как и всегда, отработал на все 100. А вот если ПОТОМ Путин на своем месте, где у него все самые хорошие, поистине царские полномочия, что-то стал делать не так – то кто ж в этом виноват?! Вестимо – сам Путин и виноват. Только он? Наверно, еще и помощники его – не без этого. А кто ж еще?
Это все настолько просто и ясно, что даже непонятно, что тут вообще можно обсуждать.

И только хохлы, ясное дело, безусловно навсегда в ответе за то, что столько лет обстреливали Донбасс. Век не снять им с себя этой невероятной вины. Наверно, даже и саму Украину придется упразднить – чтоб, значит, и духу не было. Ибо вина украинцев тяжела.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Запущенная женщина – Личное мнение

16.07 / У берегов Малайзии обнаружилась рыба с человеческими зубами

20.07 / Ксения Собчак назначена куратором Северо-Западного федерального округа

28.06 / И модно, и лицо кажется худее: 10 идей стрижек разной длины для женщин старше 50

25.06 / Личное: Развод? Развод!

12.10 / Мнение: КНР и АРЕ – мосты будущего

14.12 / Дотянуть до прививки

03.01 / Федеральные службы США теперь обязаны опубликовать данные о контактах с НЛО

28.01 / Мнение: Колхозный оброк, древесина в пробирке и облик «российского патриота»

04.06 / Учёные: У инфицированных SARS-CoV-2 наблюдаются неврологические или психиатрические симптомы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика