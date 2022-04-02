Мнение: Коллективная ответственность по-русски

С тем, что такое ответственность для русского человека, все время возникают какие-то непонятки. А между тем вопрос-то проще пареной репы, надо лишь чуть-чуть дать себе труд разобраться. Итак, спросим – будет ли так сказать, э-эээ, народ в ответе за путинский режим, если он (не дай бог, конечно) совершит военные преступления?

Тут как бы у нас имеются две категории отвечающих. Первая – те, кто за Путина никогда не голосовали (или голосовали, но когда-то очень давно), и вторая – которые голосовали.

С первыми вообще все сразу ясно. Их ответ – категоричное «нет!» Причем они еще и будут долго возмущаться: «Да вы что? С ума сошли?! Вы чего на меня-то вешаете? Я-то тут при чем?? Я за вашего Путина в жизни никогда не голосовал! Я знать его не желаю! Я плюю на него! Он – гадина, я не желаю иметь с ним вообще ничего общего! Я против! И вы еще хотите, чтобы я отвечал за его преступления?? Вы вообще, нормальный?!» И т.д. Все понятно, переходим ко второй категории.

Как вам это ни покажется странным – там реакция будет практически такой же, разве что чуть менее эмоциональной (хотя может и более). То есть – «Нет, да вы что?!» Но вот тут некоторые могут с непривычки не уловить извив логики, поэтому надо остановиться чуть подробнее. Итак, ответ второй категории, так называемых «сторонников Путина», будет такой:

– Нет, да вы что. А мы тут вообще при чем, товарищ? Мы свое дело сделали – мы за него проголосовали. Чтобы он, значит, заступил на ответственный участок работы. Наше что? Наше дело маленькое. Нам сказали – мы сделали. А уж если он там чего накосячит, надурит, не дай бог, какое военное преступление – мы-то тут с какого боку? Мы его что, контролируем, что ли? Он накосячит – ему и отвечать. И не лезьте больше с дурацкими вопросами!

Для тех, кто по-прежнему не врубается – поясню еще раз: люди, как они считают, свою работу сделали как надо. Им сказали прийти и проголосовать – они пришли и проголосовали. Претензии к ним после того, как они проголосовали, какие-то предъявляли? Нет. Крестик был правильно нарисован? Правильно. Ну, всё – свою часть работы народ, как и всегда, отработал на все 100. А вот если ПОТОМ Путин на своем месте, где у него все самые хорошие, поистине царские полномочия, что-то стал делать не так – то кто ж в этом виноват?! Вестимо – сам Путин и виноват. Только он? Наверно, еще и помощники его – не без этого. А кто ж еще?

Это все настолько просто и ясно, что даже непонятно, что тут вообще можно обсуждать.

И только хохлы, ясное дело, безусловно навсегда в ответе за то, что столько лет обстреливали Донбасс. Век не снять им с себя этой невероятной вины. Наверно, даже и саму Украину придется упразднить – чтоб, значит, и духу не было. Ибо вина украинцев тяжела.