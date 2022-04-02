Ушла из жизни звезда фильмов “Экипаж” и “Чародеи” Александра Яковлева

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Актриса театра и кино Александра Яковлева умерла вчера, 1 апреля после продолжительной борьбы с раком. Ей было 64 года. Печальную новость сообщил режиссер Николай Лебедев.

Это, к несчастью, произошло, – сказал режиссер и добавил, – Она сражалась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами. Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая.

Александра Яковлева сообщила о своей болезни три года назад в телеэфире. Тогда актриса рассказала, что у нее рак груди в последней стадии. Диагноз Александре Евгеньевне поставили в 2017-м.

Я столкнулась с онкологией и опустила руки, навалились страх и жуткая депрессия. Спасибо моему доктору, которая понимая, что моя ситуация сильно запущена, сказала: “Нет, дорогая, будем бороться”.

Александра Яковлева

После семи курсов химиотерапии актриса почувствовала себя лучше. Однако, позже выяснилось, что метастазы появились в мозге.

Вот тут мне действительно стало страшно, потому что умирать в мои планы не входило… Меня позвал к себе заведующий отделением и сказал все, как есть. Он отметил, что если после 20 курса облучения опухоль не перестанет расти, то жить мне останется совсем немного», — рассказала Александра Яковлева в эфире программы “Судьба человека” на канале Россия-1.

Актриса сообщила о своем диагнозе в 2019-м, когда опухоль перестала расти. Известно, что этой зимой Александра Евгеньевна проходила лечение в онкологическом центре в Петербурге, потом перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли и должна была пройти три месяца реабилитации.

Александра Иванес (настоящая фамилия актрисы) родилась в Калининграде. Будущая звезда советского кино с детства занималась музыкой и танцами, а в 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Первая же роль в большом кино – роль стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александры Митты “Экипаж” 1979 года – принесла актрисе всесоюзную славу. Позже она сыграла яркие роли в таких культовых советских фильмах, как: “Чародеи”, “Понедельник начинается в субботу”, “Человек с бульвара Капуцинов”. В качестве режиссера в 1993 году она поставила мелодраму “Паром “Анна Каренина”.

Александра Яковлева и Леонид Филатов в фильме “Экипаж” Евгений Миронов и Александра Яковлева в фильме “Человек с бульвара Капуцинов”

В середине 90-х, оставив кино, Яковлева занималась общественной работой, она стала председателем комитета по вопросам культуры и туризма Калининграда, потом заместителем мэра города. Она также возглавляла службу по управлению качеством и персоналом в петербургском аэропорту «Пулково», занимала должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги по управлению качеством и маркетингу. В 2016-м Александра Евгеньевна заявила о возвращении в актерскую профессию – сыграла в нескольких спектаклях и снялась в современной версии фильма “Экипаж” с одноименным названием, где снова воплотила образ стюардессы Тамары.

Актриса была замужем трижды. Ее первым мужем стал актер Валерий Кухарешин, в браке с которым родилась дочь Елизавета. Во второй раз она вышла замуж за журналиста Александра Невзорова. Третьим мужем актрисы был спортсмен-парашютист Калью Аасмяэ. У Яковлевой также есть сын Кондратий, который носит фамилию матери.

Яковлева будет похоронена в родном Калининграде.