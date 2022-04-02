Молодец, Аветисян! – Личное мнение

Хотела поржать над Гоар Аветисян, которая в ресторане жрёт огурцы «без всего», поскольку худеет.

Эта женщина так давно и так страдальчески худеет, что можно было уже и похудеть, в конце-то концов, а не устраивать фотосессии с огурцами.



Фото: Соцсети

Однако, полистав ленту Аветисян, я изменила своё мнение.

Контраст между «было» и «стало» поражает, даже если в создании «стало» участвовал скальпель хирурга и фотошоп.

Я, как человек, довольно мелкой конструкции, годами взвешивающий себя каждое утро и записывающий результат в календарь, не всегда сходу могу понять тех, кто устроен иначе.

Колебания моего веса не превышают один килограмм. Его можно сбросить, как вы понимаете, за день.

Но есть в мире и другие женщины, и их — много.

Те, которые в детстве смотрели мультики и ели вкусные бабушкины пирожки, а не скакали под аэробику по тв, повторяя движения за красивыми тётями в ярких купальниках.

Те, которым мамы накладывали в тарелку побольше еды. Те, которые не научились справляться со стрессом, уходя, как я, например, в чтение. Кто-то уходил в конфетки.

И вот смотрю я на «было» и «стало» Аветисян, на её огурцы в ресторане и думаю: «А, молодец всё-таки!»

Можно и нужно, я считаю, было худеть без хирурга. Но то, что Гоар, в принципе, не сдалась, не приняла своё ожирение, а стала с ним бороться, уже заслуживает похвалы.

Тётки, запомните: принимая свой лишний вес, вы ведь не только отражение в зеркале принимаете, но и подписываетесь на целый букет хронических заболеваний, которые могут сильно осложнить вам жизнь, а в перспективе и убить вас.

Какие у вас взаимоотношения с едой? Что с весом? Какой был максимальный набор веса? Когда он случился? Скинули?

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