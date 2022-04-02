 

Мнение: Шкала

02.04.2022, 3:50, Разное
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Первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractive сделал ряд важных заявлений по поводу отношений с Россией

– Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС.

– Россия решила ввести закон, запрещающий слово «война». Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению.

– Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН.

Возникает довольно сложная задача создания шкалы дружественных и враждебных государств, по которой придется оценивать каждого нашего «партнера». Казахстанский первый замруководителя по десятибалльной шкале (где ноль – смертельный враг, а десять – беззаветный друг) наговорил сегодня, похоже, где-то на троечку. А то и поменьше.

Источник: Эль Мюрид



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