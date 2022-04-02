Мнение: Превратности войны

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7532428.html

Превратности войны.

Текущая операция на Украине далеко не первый локальный конфликт, который я освещаю.

Первой была Ливия в 2011. Затем Сирия, которую с перерывами освещал до недавних пор. Затем Донбасс, аналогичным образом и особенно интенсивно в 2014-2015. В 2015-м начался Йемен. И попутно были еще Афганистан, снова Ливия, плюс по мелочи Тыграй, Карабах и т.п.

За годы детального освещения различных военных кампаний привыкаешь даже к весьма решительным поворотам военного счастья и планов командования тех или иных сторон. Перемоги сменяют зрады и наоборот.

В той же Сирии, вот мы героически вошли в Сирию, а затем деблокировали Кувейрис. Потом правда в Северной Хаме не получилось. А затем взяли Пальмиру. Летом получили по шапке под Табкой. Но продвинулись под Алеппо. Затем боевики чуть было не превозмогли под Алеппо, но им в итоге наваляли и взяли Алеппо. Правда тут боевики отбили Пальмиру. Но Пальмиру тоже отбили. А весной боевики как начали наступать в Северной Хаме, но потом уже мы наступали. А еще боевики разрезали анклав в Дейр-эз-Зоре, но тот удержался, а через несколько месяцев мы помогли его деблокировать. Ну а в 2020-м сначала взяли Саракиб, потом потеряли Саракиб, потом снова взяли Саракиб. В замесе с турками.

В общем, это к чему. Если бы по каждому эпизоду разгоняли зраду (а ее разгоняли), то там все было бы так, как тогда писали поклонники кричалок «Путин бежит из Сирии» (3 раза), «войска Асада окружены в Алеппо», «Россия получила новый Афганистан» и т.д. Но кампания в Сирии закончилась немного по-другому, перекроив весь регион.

Ну или недавняя Ливия. Как попер Хафтар на Триполи, перемога уже вот-вот. Потом боевики при помощи Друга Реджепа дали ему там по голове, и он уже готовился к драпу через всю страну, бросая различное добро, которым его вооружили, в том числе и Россия. Эрдоган уже размечтался о нефтяных полях Киренаики, но потом появившиеся в Ливии российские самолеты и поклонники известного немецкого композитора помогли остановить бегство ливийцев, стабилизовали фронт, турки получили по голове и после этого на нефтяные поля более не наступают.

Или совсем свежим пример из Афганистана. Июнь – правительство Гани уверенно контролирует ситуацию и может самостоятельно несколько месяцев сдерживать Талибан, не давая ему захватить даже один областной центр. Август. Валим-уходим, Джонни, здесь все развалилось, высадите собаку, возьмите меня.

К чему это? К тому, что война состоит не только из поводов бросать чепчики и криков «ура мы ломим гнутся шведы». Поэтому еще в начале кампании на Украине цитировал Толстого и процитирую еще: Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка.

Поэтому я достаточно спокойно отношусь к чрезмерно шапкозакидательским прогнозам и различному паникерству, оставляя их другим людям. Моя прогноз по операциям остается неизменным с первой половины марта – основные операции пройдут на Левобережье против основной группировки ВСУ на Донбассе. Переговоры с киевским режимом до решения этой задачи считаю и вовсе излишними. Граница нового железного занавеса, который пройдет и через Украину, пройдет по новой линии государственной границы. Поэтому, чем дальше она будет отодвинута на Запад, тем лучше. При этом, вполне понятно, что достижение этих целей будет связано не только с приятными моментами. Это надо ясно понимать.

Другой вопрос, что текущие настроения народа позволяют государству принять эти издержки. Если последний месяц что и показал, то более прочего наш народ боится не санкций, потерь на фронте или же невозможности куда-то поехать, а именно что переговоров с врагом, которые нивелируют приложенные к операции усилия, оставив «легкое чувство недосказанности», которое будет сохраняться на длительную историческую перспективу.

https://t.me/boris_rozhin/38748 – цинк

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