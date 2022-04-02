Игорь Бутман женился в четвертый раз – избранница младше его на 32 года

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Сегодня, 1 апреля, Игорь Бутман связал себя узами брака в четвертый раз. 60-летний музыкант женился на 28-летней Анне Львовой. Церемония бракосочетания состоялась сегодня утром в Юсуповском дворце на Мойке в Санкт-Петербурге, там же молодожены устроили праздничную фотосессию. Почти сразу же новоиспеченные муж и жена поделились кадрами в своих социальных сетях.

Наш волшебный день, – подписала кадры Анна.

Люблю тебя! – обратился к супруге Игорь.

Напомним, что о романе Анны Львовой и Игоря Бутмана стало известно летом 2020 года. Год спустя музыкант сделал предложение своей избраннице, которое та приняла. Анна родом из Челябинска. По словам Игоря, она закончила консерваторию по классу вокала, любит и понимает музыку, работала журналистом. Познакомившись с Игорем Бутманом, Анна переехала в Москву и начала работать в команде музыканта, сопровождая его во всех поездках. Впервые пара вышла в свет в октябре прошлого года. В начале марта Анна рассказала и показала подписчикам, как готовится к предстоящей свадьбе.

Игорь Бутман и Анна Львова

Игорь Бутман был женат три раза. Первый брак был с американкой Айлин в конце 90-х, потом музыканта связывали отношения с певицей Донной, которая родила ему сына Михаила. По словам Бутмана, мальчика воспитал отчим, но в последние годы им удалось восстановить контакт, хотя молодой человек живет в Филадельфии и совсем не говорит по-русски. В 1995 году Игорь Бутман женился на модели Оксане, которая родила ему двоих сыновей – Даниила и Марка. Уже бывшие супруги стали дедушкой и бабушкой – у старшего сына родился мальчик.

Игорь Бутман – один из самый известных не только в стране, но и в мире джазменов, родился в Ленинграде в семье инженеров. Он начал играть джаз, когда ему еще не исполнилось и десяти, увлекся саксофоном, а в 20 стал первым альтом в знаменитом оркестре Олега Лундстрема. Бутман жил и работал в Америке, выступал перед сильными мира сего, которые аплодировали маэстро стоя, среди них Маргарет Тэтчер, Цзян Цзэмин, Билл Клинтон, назвавший Бутмана “лучшим джазовым музыкантом современности”.