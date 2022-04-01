 

Мнение: Как выглядит военная цензура на Ютубе

01.04.2022, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подписчик прислал новую методичку от YouTube, которую рассылают модераторам платформы в связи с российской спецоперацией на Украине. Подробно указано, какой контент необходимо удалять, а какой снимается с монетизации.
Полномасштабной блокировки связанного с войной контента не будет. Будет блокироваться то, что "выходит за рамки": утверждение, что за конфликт ответственно НАТО, поддержка России, идея воссоздания Россией СССР, буква «Z» и пр.
Пример: видео заблокировали с формулировкой "видео начинается с прославления символа «Z», а остальная его часть содержит поддержку войны".
С монетизации снимут видео, которые, например, говорят о геноциде Украины на Донбассе, украинском биологическом оружии, денацификации, тезис, что на Украине нет никакого конфликта и т.д.

https://t.me/oper_goblin/13076 – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Добавки омега-3 улучшают память людей с болезнью Альцгеймера

22.10 / Айза Долматова рассказала о новом конфликте с бывшим мужем

19.04 / Диетолог: Определенный рацион способен снизить риск деменции

09.10 / Чубайс вошёл в число фаворитов на соискание Нобелевской премии по экономике

16.07 / Беременная Джиджи Хадид в прямом эфире показала свой округлившийся живот

04.05 / Эксперты назвали три самые частые причины разводов в России

21.12 / Звезда сериала “Ривердейл” Кейси Котт объявил о помолвке

03.01 / Мнение: Верьте нам

27.10 / На рынке представлена лимитированная версия флагманского Meizu 17

01.02 / Роман со взрослым мужиком, деньги от Литвиновой: как живет ставшая мальчиком дочь Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика