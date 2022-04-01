Полтергейст и «большая черная тварь» терроризировали семью фермеров из Канады

В 1889 году в сельской местности Кларендон, неподалеку от городка Шоувилл, Канада, жила самая обычная и ничем не примечательная фермерская семья Дэгг в составе Джорджа Генри Дэгга, его жены Сьюзен и их детей: 4-летняя Мэри, 2-летний Джон и 11-летняя Дина Маклин (приемная дочь).

Их жизнь шла своим неспешным чередом, но в сентябре того же года на их ферме начала разворачиваться цепь странных паранормальных событий, которые неуклонно набирали обороты и интенсивность, пока не закончились так же резко и внезапно, как и начались, став одним из самых шокирующих и пугающих аномальных случаев в истории Канады.

Все началось довольно безобидно. Однажды Джордж дал жене немного денег в двух бумажных купюрах, которые она положила в ящик стола в их комнате. На следующий день одна из купюр была найдена на полу кухни, а когда Джордж проверил ящик стола, то обнаружил, что он пуст и второй купюры там нет.

Сьюзен заявила, что не прикасалась к деньгам и супруги сильно поспорили, не зная, кому верить. Кое как они примирились и решили, что, возможно, это дети добрались до ящика с деньгами.

Но в последующие дни и другие предметы обихода стали появляться в необычных местах или пропадать насовсем. Джордж предположил, что может быть их молодой наемный рабочий по имени Дин украл деньги и трогал другие вещи, но парнишка категорически все отрицал.

В последующие дни вещи продолжали пропадать и Джордж обвинял то снова Дина, то своих детей, но все они отрицали предполагаемую вину. Потом и снаружи дома стали появляться странности, к примеру кучки палок и камней на крыльце, тропинках или возле сарая.

Однажды Сьюзен, занимаясь домашними делами, вошла в гостиную и обнаружила там большую кучу предположительно свиных фекалий, размазанных по всему полу. Джордж от увиденного пришел в ярость и решил, что это все-таки хулиганит Дин, после чего уволил подростка, велев ему возвращаться в свой дом.

Однако странные пропажи и неуместные “шутки” благополучно продолжились и после этого. И если поначалу они были лишь непонятными и раздражающими, то быстро стали превращаться во что-то пугающее и зловещее.

Семья начала слышать странные удары и постукивания в стенах в течении ночи. Ощущалось это как будто кто-то громко колотит в стены снаружи дома, но когда они выходили и оглядывались вокруг, то не находили там никого, в том числе там не было никаких животных.

А когда они, раздраженные, возвращались обратно в свои спальни, снаружи снова начинало стучать и грохотать.

Потом они стали видеть, как предметы в доме двигаются сами по себе, в том числе кресло-качалка, стоявшее в одной из комнат, само по себе начинало со скрипом раскачиваться взад-вперед, а некто невидимый с большой силой хватал и швырял в стену мебель и другие вещи.

Несколько раз окна в доме разбивались от летящих в них камней, но что бы Джордж ни делал, он не мог найти никого ответственного за эти хулиганства, даже когда он прятался под окнами и дежурил в ожидании появления преступника.

Потом они стали находить разбитой и раздавленной посуду, в которой держали молоко, а брызги молока были повсюду на полу и стенах. Кто-то портил мебель, разрезая и царапая ее, а стоящий в доме небольшой органный инструмент иногда начинал играть сам по себе.

Еще более страшными стали пожары, которые начали спонтанно вспыхивать вокруг дома. Хотя семья Дэгг всегда успевала успешно их потушить, пожары были очень частыми, один раз за день произошло сразу восемь пожаров.

Положение ухудшилось, когда целью неведомой силы стали непосредственно члены семьи Дэгг. В них теперь отовсюду летели разные предметы, пытаясь уколоть, порезать или ушибить их. Кувшин с водой мог подняться сам собой и выплеснуть воду на кого-то из детей или взрослых.

Бывали также случаи, когда невидимая сила дергала за волосы или толкала людей. А затем Дэгги начали слышать зловещие голоса. Сначала это был грубый стариковский голос, доносящийся из угла, который ругал их и делал угрожающие заявления. В одном случае он прорычал одному из детей: “Хочешь пойти со мной в ад?”, а в другом выкрикнул: “Я дьявол, и ты будешь у меня в когтях!”.

Голос преследовал людей по всем комнатам, насмехаясь над их попытками найти логическое объяснение аномальным феноменам, смеялся над ними, когда они совершали ошибки, нарушал их покой в самое неподходящее время и в целом доставлял им большие неприятности.

Голос также отвечал на вопросы, адресованные ему, но его ответы часто имели мало смысла. Когда его спрашивали после каждого происшествия, что это было и почему это происходит, он всегда давал разные ответы.

Один раз он заявил, что в доме беснуется дух умершего в нем человека, в другой раз, что это все вызывает Дьявол, в третий – что это сила, вызванная черной магией, а один раз даже сказал, что это все делает он и что он Ангел!

Голос также начал менять тембр и тон, теперь это не всегда был голос старика, он менялся на голос юного человека, почти ребенка, и был озорным, а иной раз он почти рычал как зверь. Этот таинственный голос стал очень настойчивым и было множество соседей и гостей дома, которые тоже слышали его.

Как будто всего этого было недостаточно, вскоре в доме начали появляться жуткие создания. Однажды Дина закричала посредине ночи, а когда взрослые прибежали в ее спальню, она заявила, что “большая черная тварь” стаскивала с ее кровати постельное белье.

И взрослые ей тут же поверили, потому что своими глазами увидели как простыня висит в воздухе, словно нечто невидимое держит ее. Дина сказала, что черная тверь только что перепрыгнула через ее кровать и тогда Джордж принес кнут и передал его дочери, сказав ей защищаться от нападающего.

Девочка ударила кнутом по чему-то невидимому и тут же комнату огласил громкий визг, словно кричала большая свинья, а потом Дина сказала, что тварь исчезла.

В другой раз дети играли во дворе и утверждали, что видели “высокого человека с коровьей головой, раздвоенными ступнями-копытами и рогами”, причем это существо появлялось и в доме. Также там была замечена большая черная собака с горящими красными глазами.

Этих зловещих существ видели только дети, но их родители не сомневались, что они говорят правду.

Вскоре родители поняли, что странные явления каким-то образом связаны именно с Диной, чаще всего они проявлялись в том месте, где была Дина. Она же была главной мишенью атак невидимых сил, ей больше всех доставалось тычков и ударов.

Перепуганная семья решила позвать местного священника по имени Хорнер, чтобы он попытался благословить дом и изгнать что бы то ни было оттуда. Но появление священника и его молитвы лишь раззадорили злобных невидимок, они начали вслух насмехаться над Хорнером и потом нечто вырвало молитвенник прямо из рук священника и бросило в печь.

Дэгги позвали второго священника по имени Белл, но невидимки снова начали насмехаться. Неведомый глос с издевкой задал вопрос Беллу о том, почему он называет их “нечистым духом”, а потом стал бросаться в Белла разными предметами.

Напуганный до полусмерти священник тут же сбежал из дома Дэггов, а когда он исчез из поля видимости, голос тут же сменил тон на благожелательный и снова заявил о том, что он не демон, а Ангел, после чего начал красиво петь церковный гимн. Это слышали множество человек, как сами Дэгги, так и те любопытные, что пришли к их дому.

После этого резиденцию фермеров посетил местный репортер и любитель аномальных явлений по имени Перси Вудкок, который поговорил с семьей, взял интервью у Дины и пришел к выводу, что к ней привязан дух, который, по ее словам, живет в старом сарае на территории фермы.

Перси Вудкок и одна из газетных заметок о доме Дэггов

Полтергейст и «большая черная тварь» терроризировали семью фермеров из Канады

Потом Вудкок привел Дину в сарай, в сопровождении толпы любопытных, и попросил ее связаться с этим духом, пытаясь наладить с ним диалог. Но все тут же пошло не так, потому что бесплотный голос злобно наорал на Вудкока “Убирайся отсюда или я сломаю тебе шею!”. Потом голос разразился потоком проклятий и непристойностей, а далее на листке бумаги некто карандашом написал еще более непристойные оскорбления в адрес того же Вудкока.

Вудкок терпеливо дождался окончания словесной атаки, после чего смело выругал духа за то, что он позволяет себе подобные выражения в присутствии ребенка.

После этого дух словно присмирел и в течение следующих пяти часов Вудкок вел словесную перепалку с этим невидимым существом, спрашивая, чего оно хочет, и приказывая ему оставить семью в покое. Дух же огрызался и физически нападал на Дину.

Грег Грэм, местный драматург и историк-любитель, так описывал это в своем дневнике:

“Когда собрались очевидцы, Вудкок спорил за душу Дины и просил этого призрака — или что бы это ни было — оставить ее в покое. Они начали спорить о философии, теологии, природе Бога, добре и зле. А когда он доводил призрака до бешенства, Дина реагировала так, как будто ее ударили, пнули, ударили кулаком или поцарапали. Это было очень жестоко по отношению к Дине”.

Во время этого изнурительного разговора зловещее существо выдвинуло множество претензий. Оно сказало, что не хотело причинять вред семье и делало все только для собственного развлечения. Оно также снова попеременно утверждало, что является Дьяволом, Ангелом и духом 80-летнего мужчины, который умер на этом участке 20 лет назад.

Удивительно, но после долгих переговоров голос в конце концов устал и согласился оставить семью в покое на следующий день. И на следующее утро дети Дэггов утверждали, что видели высокого старика в развевающихся белых одеждах, идущего рядом, прежде чем он попрощался с ними, поднял руки и исчез “во вспышке стремительного пламени”.

Все это продолжалось в течении трех месяцев и было хорошо засвидетельствовано несколькими людьми, а также семнадцать уважаемых членов общины, включая политиков, полицию и священнослужителей, подписали письменные показания под присягой, что все это правда.

Подозревая, что дух может вернуться, супруги Дэгг решили отказаться от приемной дочери Дины Маклин, сослав ее в сиротский приют Fairknowe Home в Броквиле, Онтарио. На этом беспорядки в семье Дэггов закончились и в последующие сто лет там, казалось бы, все было спокойно.

В 2014 году исследователь Крис Лакнер встретился с Шарлин Лабомбард, нынешней владелицей дома Дэггов и Шарлин рассказала ему, что когда она была подростком, то слышала, как кто-то невидимый поднимается по скрипучей старой лестнице и останавливается перед ее дверью.

Решив, что это шутка ее брата, она распахнула дверь — и увидела, что на пороге никого нет. Она очень испугалась. Потом выяснилось, что ее братья и сестры неоднократно видели как дверь на верхнем этаже сама собой открывалась и закрывалась.

Некоторые из детей Шарлин утверждали, что видели призрачную маленькую девочку в белом платье или просто платье, которое спускалось по лестнице и проходило по коридору через кухонную дверь. Покойный муж Шарлин клялся, что тоже однажды видел привидение.

Также вдруг всплыла история, что у семье Дэгг была еще одна маленькая дочь – Элиза Джейн, которая умерла как раз в те месяцы, когда свирепствовал полтергейст и погибла она загадочной и жуткой смертью, ее одежда внезапно загорелась по неизвестным причинам и она скончалась от ожогов. Возможно, что именно эту девочку в белом платье и видели дети Шарлин.