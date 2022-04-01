 

Мнение: Ограниченная заморозка

01.04.2022, 5:40, Разное
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Как сообщают, Россия использует замороженные средства ЦБ для выплат держателям облигаций.
Формально, средства полностью заморожены, но как минимум до 25 мая РФ может их тратить на обслуживание долгов.

РБК узнал, что Минфин выплатил более $300 млн держателям долларовых облигаций

Россия смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции. Как узнал РБК, источником долларовых платежей были замороженные валютные резервы российского ЦБ. После заморозки валютных активов ЦБ Минфин выплатил держателям своих долларовых облигаций уже почти 300 миллионов долларов.

Как сообщил один из источников издания, при выплатах инвесторам средства «списываются с наших замороженных валютных резервов». «Выплаты происходили из средств федерального бюджета с использованием счетов Банка России», — прокомментировали в пресс-службе Минфина. Комментариев от Центробанка пока не поступало.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского Центробанка, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Министр финансов Антон Силуанов назвал заморозку валютных резервов российского регулятора «дефолтом перед Россией», который объявил Запад.

В середине марта Россия осуществила выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу. Ранее Силуанов заявлял, что ведомство направило платежное поручение банку, и теперь «мяч на стороне властей США», которые должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка. В свою очередь Минфин США заявил, что обслуживание российского госдолга попадает под действие лицензии, разрешающей проведение операций до 25 мая.

https://lenta.ru/news/2022/03/31/smogla/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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