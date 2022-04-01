Мнение: МИД РФ о санкциях против руководства ЕС

МИД РФ о санкциях против руководства Европейского Союза.

Заявление МИД России об ответных мерах на антироссийские санкционные решения Евросоюза

Санкционная политика Евросоюза в отношении России переходит все границы. После начала специальной военной операции на Украине в Брюсселе массово и произвольно подвергают односторонним ограничениям российских граждан и отечественные компании. Игнорируя все действующие международно-правовые нормы, выкладывают их персональные данные в открытый доступ. На ходу изобретают абсурдные внеправовые «критерии» для дальнейшего пополнения этого списка.

Пытаясь выставить нашу страну виновником системного кризиса в области европейской безопасности, брюссельские еврочиновники отказываются признать, что на протяжении многих лет они потворствовали укреплению русофобских и неонацистских настроений на Украине, ее милитаризации и встраиванию в усилия НАТО по военному сдерживанию России. Несмотря на наши неоднократные призывы, потакали саботажу киевским режимом минского «Комплекса мер» и удушению русскоязычия на Украине. Закрывали глаза на систематическое истребление мирных жителей Донбасса.

Теперь же, вместо того, чтобы извлечь уроки из произошедшего, в Брюсселе по инерции идут тупиковым путем введения в отношении России ограничительных мер. Да еще и пытаются вовлечь в эти бессмысленные и нелегитимные с международно-правовой точки зрения усилия, чреватые дальнейшей эскалацией напряженности в Европе и мире, другие суверенные страны вопреки их национальным интересам. Подвергают их беспрецедентному давлению и шантажу.

Как и в случае с другими проявлениями объявленной Западом «гибридной войны» против России, российских граждан и русскоязычных жителей зарубежных стран, а также ведущих компаний нашей страны расчет Евросоюза очевиден – заставить отступиться от наших жизненно важных интересов. Все это является частью политики коллективного Запада по сдерживанию России, попытками подчинить ее развитие цели восстановления своего безраздельного глобального доминирования, отказать нашей стране в обеспечении собственной безопасности, защите национальных интересов и в праве на выстраивание самостоятельной и созидательной повестки дня на мировой арене.

События последних недель доказывают, что эти усилия бесперспективны.

Своими действиями Евросоюз не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы.

В ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности российской стороной значительно расширен список представителей стран-членов Евросоюза и евроструктур, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашей страны.

Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в т.ч. ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику. В ответный российский «черный список» внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

Соответствующая вербальная нота МИД России, информирующая о данном шаге, передана в Представительство ЕС в Москве.

Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1807424/ – цинк

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