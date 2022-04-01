И снова — грустная Агата – Личное мнение

Недолго радовалась тётушка Агата после того, как её драгоценный Прилучный слил Карпович.

Отпраздновав победу над тощей соперницей, Муципуциевна снова торгует скорбным пряником. Вот её свежая фотка.



Фото: Соцсети

Что же случилось? Ответ вы тоже видите выше.

Прилучный, которого Агата, как ей самой казалось, почти вернула в лоно семьи, снимается в одном проекте с Наташкой Рудовой.

Близко-близко снимается, как видите.



Фото: Соцсети

К Рудовой, конечно, можно относиться по-разному, но тётка она объективно симпатичная и развесёлая. Особенно — на контрасте с вечно заплаканной мученицей.

Наташка мужикам нравится, а Агатка — совершенно точно нет.

Муципуциевну любят и поддерживают унылые тётки трудной судьбы. Брошенки, истерички, обиженки — вот из кого состоит фан-клуб тётушки Агаты.

И не так давно этот душный фан-клуб вместе со своей предводительницей ликовал, предвкушая, что Агата и Прилучный вот-вот опять начнут женихаться, а к лету, глядишь, и снова поженятся!

Но тут Прилучного позвали сниматься в «щека к щеке» с Рудовой, а щёчки-то у той весёлые и незаплаканные.

Какому мужику такое не понравится? Особенно, если у него был опыт совместного проживания с плакальщицей.



Фото: Соцсети

В общем, покой Агатке только снится. Сейчас порыдает и снова в бой ринется, как мне кажется. Теперь уже — с Рудовой, которую, скорее всего, этот Прилучный не особенно-то и интересует.

А вам, тётки, — наука: в семье, если никто не умер, похоронным пряником торговать не стоит. Если вам по жизни — тоскливо, живите одни.

Выливаете уныние на близких? Зачем вы это делаете? Почему вы такие эгоисты?

—