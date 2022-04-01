И снова — грустная Агата – Личное мнение
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Недолго радовалась тётушка Агата после того, как её драгоценный Прилучный слил Карпович.
Отпраздновав победу над тощей соперницей, Муципуциевна снова торгует скорбным пряником. Вот её свежая фотка.
Фото: Соцсети
Что же случилось? Ответ вы тоже видите выше.
Прилучный, которого Агата, как ей самой казалось, почти вернула в лоно семьи, снимается в одном проекте с Наташкой Рудовой.
Близко-близко снимается, как видите.
Фото: Соцсети
К Рудовой, конечно, можно относиться по-разному, но тётка она объективно симпатичная и развесёлая. Особенно — на контрасте с вечно заплаканной мученицей.
Наташка мужикам нравится, а Агатка — совершенно точно нет.
Муципуциевну любят и поддерживают унылые тётки трудной судьбы. Брошенки, истерички, обиженки — вот из кого состоит фан-клуб тётушки Агаты.
И не так давно этот душный фан-клуб вместе со своей предводительницей ликовал, предвкушая, что Агата и Прилучный вот-вот опять начнут женихаться, а к лету, глядишь, и снова поженятся!
Но тут Прилучного позвали сниматься в «щека к щеке» с Рудовой, а щёчки-то у той весёлые и незаплаканные.
Какому мужику такое не понравится? Особенно, если у него был опыт совместного проживания с плакальщицей.
Фото: Соцсети
В общем, покой Агатке только снится. Сейчас порыдает и снова в бой ринется, как мне кажется. Теперь уже — с Рудовой, которую, скорее всего, этот Прилучный не особенно-то и интересует.
А вам, тётки, — наука: в семье, если никто не умер, похоронным пряником торговать не стоит. Если вам по жизни — тоскливо, живите одни.
Выливаете уныние на близких? Зачем вы это делаете? Почему вы такие эгоисты?
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Источник: Лена Миро
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