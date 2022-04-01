Как отрастить длинные ресницы естественным путем с помощью домашней сыворотки: рецепты натуральных средств и рекомендации по уходу

Красивые ресницы очень важны для внешней привлекательности. Многие женщины хотели бы иметь длинные реснички. Не всем это дано от природы, но тем не менее такая мечта вполне осуществима. Для этого необязательно прибегать к искусственному наращиванию. В статье мы расскажем, как отрастить длинные ресницы естественным путем с помощью домашних сывороток, а также приведем рекомендации по уходу.

Кокосовое и касторовое масла

Чтобы приготовить сыворотку для естественного роста ресниц, возьмите следующие продукты:

кокосовое масло – половину чайной ложки; касторовое масло – пару чайных ложек; витамин E (масляный раствор) – 5 капель.

Подготовьте также небольшую бутылочку с капельницей.

Касторовое масло – источник жирных кислот, витаминов и белков. Эти вещества способствуют росту волос. Они делают ресницы густыми и длинными.

Кокосовое масло и витамин E дают этой сыворотке еще больше питательных веществ, что ускоряет рост ресничек.

Поместите все продукты в бутылочку с капельницей и встряхните ее, чтобы они перемешались. Нанесите сыворотку на палец или ватный тампон и помассируйте ресницы.

Лучше всего наносить это средство вечером, чтобы оно осталось на ночь. Для достижения лучшего результата его следует использовать ежедневно. Хранить бутылочку с сывороткой можно 1 год.

Масла нима и миндаля

Масла нима и миндаля способствуют росту и укреплению ресниц. Эти компоненты богаты питательными веществами, обеспечивающими отрастание волосков.

Масло миндаля богато витамином E, ненасыщенными жирами и кальцием. Эти вещества предотвращают разрушение волосков.

Масло нима содержит олеиновую и линолевую кислоты. Они увлажняют ресницы и возвращают волоски к жизни.

Возьмите продукты в следующих пропорциях:

масло нима – 1 столовая ложка; миндальное масло – 4 столовые ложки.

Перемешайте масла в бутылке или контейнере. Встряхните бутылочку, чтобы они перемешались.

Нанесите сыворотку на ресницы с помощью чистой щетки для туши. Делайте движения от корней до кончиков волосков. Проводите эту процедуру вечером, чтобы состав впитался за ночь.

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Алоэ вера

Добавьте к касторовому маслу и витамину E гель алоэ вера. Этот ингредиент борется с микроорганизмами, которые застревают в ресницах и вызывают выпадение волосков.

Вам понадобятся следующие продукты:

гель алоэ вера и касторовое масло – по паре столовых ложек; масляный раствор витамина E – 4 столовые ложки.

Положите все ингредиенты в небольшую емкость и перемешивайте до тех пор, пока у вас не получится гладкая паста. В смеси не должно быть комков, иначе они будут раздражать глаза.

Возьмите чистую щетку для ресниц, окуните ее в состав, аккуратно нанесите его на ресницы и оставьте на ночь. Волоски станут плотными и гладкими, а их рост усилится.

Аргановое масло и биотин

Это один из лучших рецептов сыворотки. Биотин уплотняет ресницы и способствует их росту. Он предотвращает выпадение волосков.

Аргановое масло – источник антиоксидантов, которые делают реснички здоровыми и крепкими. Оно также восстанавливает волоски после применения сывороток с синтетическими ингредиентами.

Возьмите продукты в следующих пропорциях:

биотин – 15 капель; аргановое масло – по мере необходимости.

Добавьте в контейнер столько арганового масла, сколько вам необходимо. Затем накапайте биотин. Закройте контейнер и несколько раз встряхните.

Нанесите сыворотку на ресницы с помощью щеточки и оставьте на ночь.

Зеленый чай

Зеленый чай представляет собой отличную сыворотку для роста ресниц. Этот напиток богат катехинами, кофеином и флавоноидами. Эти ингредиенты делают ресницы длинными и крепкими.

Приготовьте зеленый чай без сахара и дождитесь его остывания. Окуните в него ватный тампон и нанесите жидкость на ресницы.

Заключение

Сыворотки на основе растительных продуктов – простые и эффективные средства для отращивания ресниц. Они помогут сделать ваш взгляд красивым и выразительным.