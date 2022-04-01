Мнение: Первоапрельская шутка

Путин сделал заявление, что либо оплата в рублях и через российские банки, либо отключение газа. Чем-то это сильно напоминает историю прямо перед 24 февраля. Тоже уверенный тон, тоже ультиматум — и как-то всё пошло куда-то не туда. Щиты для разгона демонстрантов и парадная форма оказались сильно преждевременными. Причина понятна: в основу плана был положен один-единственный сюжет: мы входим, они разбегаются, мы проходим парадом, чеканя шаг. Любой другой вариант, начинающийся словами, «А что, б.., если нет» не рассматривался в принципе.

Вот сейчас всё это снова очень-очень похоже. Как раз тем, что вариант: «А что, б…, если нет» здесь тоже не предусмотрен.

Деваться-то, понятно, некуда. Из имеющейся золотовалютной ухоронки примерно в 230 млрд долларов (645 минус 415) 120 — это золотой неликвид (ну, то есть, золото как бы есть, но оно уже под санкциями — ни продать, ни обменять, ни заложить. «Вы золото продаёте? – Нет, показываем — Красивое…»). Почти 40 млрд уже тю-тю. Истратили. Несложное арифметическое действие 230 минус 120 и минус 40 после знака равно дает 70 млрд (возможно, я слишком вольно распоряжаюсь миллиардами, но оно где-то так на так приходится). То есть — всех запасов, которые можно на что-то пустить — всего 70 млрд, причем не в долларах, а в юанях и прочих бусах и камешках со стекляшками. Даже в режиме жесточайшей экономии 70 млрд — это буквально кот чихнул. Потому деваться и некуда.

Не думаю, что для европейцев это все тайна, скорее, наоборот. Они, понятно, не в восторге от перспективы остаться без газа. Точнее, газ-то есть, но дефицит в 150 млрд кубометров в годовом исчислении — это действительно много. Но и партнер в Кремле сидит одновременно в цугцванге и цейтноте. У него времени-то точно нет вообще. Да и денег, в общем-то, тоже. Поэтому сейчас может начаться самое интересное: кто кого пережмет.

Технически Путин предлагает почти полюбовное соглашение, ему важна не только финансовая часть задачи, но и медийная составляющая: ему нужно продать народу-хомяку, прячущемуся в хтонических норах, хоть какую-то победу. С военной (точнее, «спец-операционной») победой пока не срастается, так хоть нагнем проклятых европейцев. Европа тоже не горит желанием прогибаться, так как за этим последуют следующие сюжеты шантажа. Одним не обойдешься никак. Тут как всегда: отпустили Басаева — получили Кизляр. Переговоры с подобными персонажами всегда ведут в одном направлении. Поэтому Европа и сомневается в ласковых уговорах из Кремля.

Ну, а как там будет — посмотрим. 1 апреля уже завтра.

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