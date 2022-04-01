Мнение: В чем смысл проекта «газ только за рубли»?

С завтрашнего дня мы будем жить по-новому. Потому что Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» за рубли.

Газ «недружественным» будет продаваться по такой схеме. Покупатели газа перечислят валюту на специальные расчетные счета, открытые в Газпромбанке. Газпромбанк на эту валюту купит рубли на Мосбирже. И перечислит Газпрому.

И что изменилось? В цепочке "Газпром – покупатели газа" появился лишний посредник? Вроде бы не появился. Потому что Газпромбанк – это банк, контролируемый государством и Газпромом.

Мне вот что еще интересно. Как Газпром будет рассчитываться по своим валютным кредитам? А кредитов этих больше 60 миллиардов долларов, из которых под 80% в валюте. Выходит, что для обслуживания своих валютных кредитов Газпром будет покупать валюту на той же Мосбирже?

В общем, тезис «газ за рубли» больше похож на пропагандисткую дымовую завесу. Потому что для покупателей газа, похоже, ничего не изменилось. А вот для Газпрома – лишние телодвижения, лишние банковские проводки, потери на процентах за обслуживание этой схемы. Но зато по ТВ можно громко говорить, что Россия прижучила Запад и начала продавать газ только за рубли?

Так или не так? Или я чего-то не понимаю?

Картинка отсюда

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