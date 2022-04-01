 

Мнение: Национализация

01.04.2022, 1:10, Разное
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Ответ не замедлил себя ждать. Федеральное министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти", сообщает Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

У Газпрома есть, конечно, что национализировать в Германии. Структура Gazprom Germania Gmbh и ее пять немецких дочек (а заодно швейцарская, британская и чешская), и на балансе не только конторские столы и стулья. А и подземные газовые хранилища, доли в сетях, распределении, трейдинге и много чего, о чем никто, возможно, и не догадывается.

Это как раз то, что строилось с любовью и на века — это Россия для воров кормовая делянка, а настоящую жизнь они строили как раз тут. Поэтому национализация ухоронок — ощутимый удар по планам на будущее. Впрочем, сейчас всё уже настолько пошло вразнос, что для кремлевских будущее — это буквально завтра. Что будет послезавтра, они будут думать завтрашним вечером.

Источник: Эль Мюрид



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