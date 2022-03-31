Плавающие ресницы как бьюти-тренд весны – лета 2022 года: что это и как добиться модного эффекта

Пышные длинные волосы, светящаяся кожа – именно об этом мечтают женщины, не так ли? Индустрия красоты постоянно развивается, почти каждый день на рынок выходят новые продукты, которые хотят попробовать милые дамы. Белый карандаш для подводки века, неоновые тени, светящиеся под ультрафиолетом, стали мейкап-трендами прошлого года.

А как насчет ресниц? Что если попробовать новые трюки, которые позволят женщинам почувствовать себя более привлекательными и уверенными в себе?

Новый тренд в макияже

Наверняка каждая леди мечтала о пышных и невероятно длинных ресницах. Если думаете, что это возможно только после процедуры наращивания, то вы ошибаетесь. И вскоре будете в восторге от новой тенденции красоты, позволяющей даже в домашних условиях добиться роскошного результата.

Если в прошлом году женщины использовали очень яркие помады и тени для глаз, которые были видны из космоса, то в этом ставка делается на минимализм. На пике моды свежее лицо, едва тронутое косметикой. На видеоплатформе вирусными становятся ролики, в которых блогеры показывают, как добиваются натуральности. Естественность вытесняет «пластиковую» красоту, и на повседневной основе сейчас стоит отдавать предпочтение нюдовому макияжу.

Плавающие ресницы – новый бьюти-тренд в мейкапе. Суть его в том, что визуально кажется, будто длинные и изогнутые волоски парят над линией роста, кажутся невесомыми и воздушными. А достигается такой эффект при помощи электрических щипцов для завивки ресниц и туши. И даже если вы не большой эксперт в области макияжа, не волнуйтесь: в домашних условиях очень легко добиться прекрасного результата.

Лучше меньше, чем больше

Итак, начинать нужно с завивки: достаточно несколько раз провести плойкой с подогревом, чтобы получить идеально изогнутые ресницы. Затем нанести тушь, оснащенную силиконовой или фибровой щеточкой. Всего пара минут, и ваши реснички будут подкручены, разделены и удлинены, что тут же подчеркнет красоту глаз.

Главное – не переусердствовать и не наносить более двух слоев туши, иначе нужного эффекта не добиться. Слипшиеся, словно паучьи лапки, ресницы с комочками не сделают взгляд выразительным и сексуальным. Так что следуем девизу «лучше меньше, чем больше» и не допускаем, чтобы тушь пачкала веки.

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Любительницы драматического эффекта могут воспользоваться черной или цветной подводкой. С помощью нее можно добиться «кошачьего взгляда», визуально удлиняющего глаз. Творческий подход в этом случае приветствуется. Но даже без подводки плавающие реснички покорят представителей противоположного пола.

Накладные ресницы

Кстати, новый тренд в макияже понравится и тем, кто не может выйти из дома без накладных ресниц. Видеоблогеры показывают, как за несколько минут сделать естественный макияж. Для этого достаточно завить и накрасить свои реснички по уже известной схеме, а затем прикрепить под них искусственные. Простой трюк увеличивает длину коротких волосков, добавляя при этом им объема.

Вуаля – плавающие ресницы во всей красе!

Лифтинг ресниц

Ну а те женщины, которые не представляют своей жизни без косметологических процедур и регулярно наращивают ресницы в салоне, тоже могут не волноваться. Всю основную работу берет на себя профессионал своего дела, который с помощью специальной сыворотки и силиконовой прокладки сделает волоски гуще и длиннее, а затем завьет их. Лифтинг ресниц – безопасная процедура, эффект от которой длится до 6 недель.

Теперь вы знаете, как сделать в домашних условиях плавающие ресницы, подчеркнув красоту открытого взгляда. Необычная техника макияжа, ставшая невероятно популярной в этом сезоне, позволит выглядеть женственно и соблазнительно.