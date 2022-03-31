Когда консилер создает эффект лифтинга: учимся абстрактному контурному макияжу

Одним из главных этапов макияжа является контуринг. Его цель – визуально сделать лицо более стройным и подтянутым. Иногда этот этап дается очень нелегко. Так как же научиться правильно контурировать лицо? Ответ на этот вопрос вы узнаете в статье.

Автор способа

На просторах популярного мобильного приложения TikTok можно наткнуться на видео с нужными и полезными советами. Одним из таких видео стал клип 22-летней визажистки из Нашвилла Сары Волак, наносящей контуринг на лицо. Итог поражает: макияж выглядит так, как будто он был выполнен профессиональными визажистами, а лицо стало более подтянутым.

Этапы нанесения

В клипе можно увидеть, как Волак сначала наносит консилер на зону под глазами. После этого, продолжая линию, она с помощью того же консилера плавной линией обводит по контуру нос, затем губы. Следующая линия консилером наносится под скулой до виска, а далее подчеркивается середина подбородка.

Сара повторяет данный процесс на второй половине лица. После нанесения консилера его следует тщательно растушевать, осторожно вбивая в кожу.

Такие видео с показанным способом нанесения контуринга стали очень популярными, и не зря. С помощью всего одного продукта – консилера – можно создать невероятный лифтинг-эффект.

Волак говорит, что начала практиковать этот лайфхак после просмотра видеороликов YouTube о том, как контурировать лицо.

“Я долгое время не могла понять, в чем проблема, но всегда что-то выглядело немного не так, – говорит она. – У меня высокие скулы, прямые брови, квадратный лоб и острая линия подбородка. Я поняла, что мне нужно самой подобрать технику нанесения контуринга, поэтому я потратила время, чтобы изучить свое лицо и понять, как правильно подчеркнуть его достоинства”.

В своем видео Сара Волак не показывает, как она растушевывает консилер. Вне камеры она рассказывает, что для этого использует плотную кисть для основы. “С помощью нее можно создать плотное покрытие, которое вы видите в моем видео, – добавляет она. – После этого я беру спонж, чтобы растушевать края, сделать их более плавными. Он впитает излишки продукта”.

Профессиональный визажист о способе контурирования

Визажист Джоанн Соломон, которая работала с такими клиентами, как Алисия Киз и Хейли Стайнфельд, говорит, что техника Сары Волак переосмысливает ту, которую преподнес легендарный визажист 1970-х годов Уэй Бэнди. Тогда Бэнди описал процесс нанесения макияжа как создание “личного скульптурного портрета”. То, как Бэнди наносил консилер на лицо, похоже на технику Сары, но отличие в том, что он использовал продукты как темных тонов, так и светлых.

“Я думаю, что эта техника очень проста для выполнения, ее довольно легко запомнить и повторить на своем лице”, – говорит Соломон.

Сара Волок о данном лайфхаке

“Дрожащие руки и полное отсутствие какого-либо мастерства удерживали меня от того, чтобы делать макияж, но я была полна решимости и не позволила этому повлиять на мое желание повторить данную технику”, – говорит Сара.

По словам Волак, подойдут как кремовые, так и жидкие консилеры с аппликатором, но она предпочитает второй вариант. “Я считаю, что это позволяет нанести более четкие линии и добиться более легкого покрытия, – говорит она. – Когда я попыталась нанести кремовый консилер, линии были не такими идеальными, как те, которые вы видите на видео. После этого я начала растушевывать консилер кистью для макияжа. Мне особенно понравилось, как выделялись скулы.

Если бы я вышла на улицу при свете дня, никто бы не догадался, что на моем лице присутствует большое количество консилера. Но я, конечно, чувствовала тяжесть продукта, и это было не совсем удобно. Я смыла консилер с лица спустя 10 минут. Коже было достаточно душно под таким слоем продукта.

Я бы не рекомендовал этот способ для людей, которые не любят наносить на лицо базу, но думаю, что это будет удобно для тех, кто чувствует себя комфортно с самым плотным покрытием”.