Короткие платья – свежий тренд весны-лета 2022-го: учимся подбирать под них правильную обувь

Весной 2022 года в моде будут короткие платья, которые выглядят стильно, эффектно и соблазнительно. Это универсальный вариант, так как такая одежда отлично подходит для повседневной носки или в качестве праздничного варианта.

Чтобы выглядеть красиво и эффектно, нужно точно знать о том, какая обувь лучше всего сочетается с коротким платьем.

Сандалии-гладиаторы

Такая обувь периодически снова возвращается в моду и пользуется большой популярностью. В этом году сандалии-гладиаторы снова в тренде.

Такая обувь хороша тем, что она отлично смотрится практически с любым нарядом. Это могут быть как короткие, так и длинные платья, шорты и т. д. Весной и летом стоит носить сандалии-гладиаторы вместе с короткими платьями, чтобы выглядеть привлекательно и стильно.

Отлично смотрятся гладиаторы, выполненные из кожи. При этом обувь может быть совершенно любого цвета. Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, стоит выбрать модель с застежкой сзади.

Такие сандалии отлично подойдут под стиль этно и бохо, а также это хороший вариант для повседневной носки.

Босоножки

Босоножки с ремешком на щиколотке смотрятся очень элегантно. Они нежные, изысканные и красивые. Такая обувь представлена в широком разнообразии, поэтому легко можно подобрать желаемый вариант.

Босоножки могут быть как на высоком, так и на среднем или низком каблуке. Отлично выглядят модели с тонкими ремешками, красиво обвивающими щиколотку. Они эффектно смотрятся вместе с короткими платьями, так как помогают подчеркнуть красоту и изящность женских ножек. Такие босоножки являются действительно универсальным вариантом, так как отлично подходят практически к любой ситуации.

Сандалии на плоской подошве

Эта обувь отлично подходит для всех тех, кто предпочитает комфорт. Однако вместе с тем они выглядят стильно и модно.

Такие сандалии отлично сочетаются как с длинными, так и с короткими платьями, так как они помогают подчеркнуть красоту ног. Хорошо смотрится обувь на платформе, даже если она не слишком высокая.

Сандалии на плоском ходу являются универсальным вариантом, так как точно гарантируют то, что вы будете выглядеть потрясающе.

Сандалии с открытым носком

Обувь с небольшим отверстием около пальцев ног – это очень хороший вариант для всех тех, кто хочет продемонстрировать красивый педикюр.

Такая модель весной 2022 года будет максимально актуальной. Сандалии обычно бывают на невысоком каблуке, танкетке или плоском ходу. Можно выбрать модели ярких тонов.

Такая обувь просто идеально смотрится с короткими платьями, так как помогает сделать образ притягательным и очень чувственным.

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Сандалии с цепями

Весной и летом 2022 года такая обувь будет точно в тренде. Сандалии с цепями помогает добавить образу немного экстравагантности, оригинальности и гламура.

Такая обувь отлично смотрится с короткой одеждой, в частности с шортами, мини-юбками и платьями.

Как правильно подобрать и носить короткое платье

Есть множество красивых и модных вариантов нарядов, которые будут в тренде весной и летом 2022 года.

Отлично смотрится простое, с ярким и эффектным принтом. Чтобы сделать образ более интересным, стоит добавить в качестве аксессуара шляпу. Так вы точно будете выглядеть просто восхитительно.

Если хочется создать деловой образ, то стоит сверху на платье накинуть модный блейзер.

Для вечеринки или свидания стоит выбрать более яркий вариант наряда с интересным и необычным декором. Дополнить образ можно при помощи обуви на каблуках и стильной сумочки.

В этом году все еще актуален стиль ретро, который прослеживается совершенно во всем: как в одежде, так и в прическе и в обуви.

Платья в стиле ретро является самым настоящим писком моды и выглядят эффектно.