Что такое афазия, которой страдает Брюс Уиллис: отвечает эксперт

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Со вчерашнего вечера весь мир обсуждает Брюса Уиллиса: семья актера сообщила о его непростом недуге – афазии, из-за которого он завершает свою кинокарьеру. Инсайдеры и люди из киноиндустрии, с которым в последнее время Брюс работал на одной съемочной площадке, еще несколько недель назад утверждали, что актер стал хуже запоминать реплики и иногда забывал, куда идти. Из-за этих свидетельств многие решили, что у звезды развивается деменция.

Чем же все-таки болен актер? На вопросы HELLO.RU ответила Лариса Давыдова, врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Что такое афазия?

Афазия – это нарушение речи (моторная функция), либо ее восприятие или воспроизведение (сенсорная).

Почему возникает афазия?

Из-за поражения речевых центров (центры Брока и Вернике) происходит расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением восприятия речи при сохранении слуха. Возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга. Это состояние может возникнуть в результате тяжелых травм, опухолей, инсультов (геморрагического или ишемического), воспалительных процессов или при некоторых психических заболеваниях.

Брюс Уиллис, февраля 2022 годаАфазия обратима или нет?

В зависимости от объема поражения, локализации, причины данной патологии можно говорить о степениобратимости этого процесса или ее невозможности. Если идет массивное разрушение речевых центров – кровоизлияние, опухоль или травма, то это необратимо. Человек не говорил и уже вряд ли сможет говорить (или воспринимать). Но в этом состоянии, когда повреждено левое, доминантное полушарие, правое полушарие может взять на себя частично его функции. Тогда частично речь,как сенсорная, так и моторная, может восстановиться.

При образовавшейся субдуральной или эпидуральнойгематоме (скопление крови под мозговыми оболочками), которая начинает давить на корковые центры, при ее своевременном удалении, речь может восстановиться. Если есть небольшая опухоль, и ее хирургически удалят, произойдет то же самое. Но если, объемное образование (опухоль) невозможно удалить по какой – либо причине, либо оно больших размеров или даже после удаления, скорее всего, пациент не заговорит.

Существуют, конечно, реабилитационные мероприятия, направленные на то, чтобы хотя бы частично речь восстановить, специальные логопедические программы, биологические обратные связи (БОС-терапия). Но предсказать точно, выровняется пациент или нет, сказать нельзя.

Афазию можно приравнять к деменции?

Афазия – это нарушение речи и/или ее отсутствие, один из симптомов чего-то. К деменции это не относится. Чаще всего афазия встречается после перенесенного инсульта, это один из его симптомов, транзиторной ишемической ааке (обратимый процуесс), реже – при психических заболеваниях, таких как шизофрения (называется мутизмим не связано с поражением речевых центров). При деменции (например болезнь Альцгеймера) афазия встречается как один из симптомов органического поражения (разрушения ткани мозга) головного мозга и является необратимым процессом, в котором задействован также центр памяти.