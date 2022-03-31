 

Что такое афазия, которой страдает Брюс Уиллис: отвечает эксперт

31.03.2022, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

Со вчерашнего вечера весь мир обсуждает Брюса Уиллиса: семья актера сообщила о его непростом недуге – афазии, из-за которого он завершает свою кинокарьеру. Инсайдеры и люди из киноиндустрии, с которым в последнее время Брюс работал на одной съемочной площадке, еще несколько недель назад утверждали, что актер стал хуже запоминать реплики и иногда забывал, куда идти. Из-за этих свидетельств многие решили, что у звезды развивается деменция.

Чем же все-таки болен актер? На вопросы HELLO.RU ответила Лариса Давыдова, врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Что такое афазия?

Афазия – это нарушение речи (моторная функция), либо ее восприятие или воспроизведение (сенсорная).

Почему возникает афазия?

Из-за поражения речевых центров (центры Брока и Вернике) происходит расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением восприятия речи при сохранении слуха. Возникает при органических поражениях речевых отделов коры  головного мозга. Это состояние может возникнуть в результате тяжелых травм, опухолей, инсультов (геморрагического или ишемического), воспалительных процессов или при некоторых психических заболеваниях.

Брюс Уиллис, февраля 2022 годаАфазия обратима или нет?

В зависимости от объема поражения, локализации, причины данной патологии можно говорить о степениобратимости этого процесса или ее невозможности. Если идет массивное разрушение речевых центров – кровоизлияние, опухоль или травма, то это необратимо. Человек не говорил и уже вряд ли сможет говорить (или воспринимать). Но в этом состоянии, когда повреждено левое, доминантное полушарие, правое полушарие может взять на себя частично его функции. Тогда частично речь,как сенсорная, так и моторная, может восстановиться.

При образовавшейся субдуральной или эпидуральнойгематоме (скопление крови под мозговыми оболочками), которая начинает давить на корковые центры, при ее своевременном удалении, речь может восстановиться. Если есть небольшая опухоль, и ее хирургически удалят, произойдет то же самое. Но если, объемное образование (опухоль) невозможно удалить по какой – либо причине, либо оно больших размеров или даже после удаления, скорее всего, пациент не заговорит. 

Существуют, конечно, реабилитационные мероприятия, направленные на то, чтобы хотя бы частично речь восстановить, специальные логопедические программы, биологические обратные связи (БОС-терапия). Но предсказать точно, выровняется пациент или нет, сказать нельзя.

Афазию можно приравнять к деменции?

Афазия – это нарушение речи и/или ее отсутствие, один из симптомов чего-то. К деменции это не относится. Чаще всего афазия встречается после перенесенного инсульта, это один из его симптомов, транзиторной ишемической ааке (обратимый процуесс), реже – при психических заболеваниях, таких как шизофрения (называется мутизмим не связано с поражением речевых центров). При деменции (например болезнь Альцгеймера) афазия встречается как один из симптомов органического поражения (разрушения ткани мозга) головного мозга и является необратимым процессом, в котором задействован также центр памяти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Сбербанк объявил о покупке Microsoft

24.02 / Ученые выращивают на марсианском метеорите питающиеся камнями организмы

17.05 / Певица Манижа: «В каждой стране мира есть расовая дискриминация»

26.02 / Мнение: Мое обращение к ФСБ России. Товарищи майоры, доколе?

30.09 / Актер Александр Иншаков рассказал о планах обзавестись детьми

25.08 / Врачи перечислили основные симптомы отравления нитратами арбуза

30.03 / 97% россиян желают попасть под такие же санкции, как Михаил Фридман

01.07 / Избегать прямых солнечных лучей: как поддерживать красоту и здоровье комнатных растений летом

22.09 / Разные темпераменты или слухи о романах? Что стало причиной развода Андрея Кузичева и Виктории Толстогановой

01.11 / Дельта-вариант SARS-CoV-2 легко распространяется даже среди привитых членов семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика