Мнение: Почему рублю будет сложно укрепиться сильнее 80 рублей за доллар

Иностранные комментаторы возмущаются тем, что российские обыватели не могу вот так просто купить бумажные доллары в обменнике. И действительно: ЦБ временно ограничил продажу наличных долларов населению. Так как США объявили по доллару дефолт, конкретно долларов сейчас внутри России мало. Желающие могут купить, к примеру, золотые монеты или слитки — но не наличные доллары.

Но говорить, будто курс на бирже искусственный, будто курс ни на что не влияет, нельзя. Во-первых, сейчас не 1998, российская экономика отвязана от доллара. Иностранцам сложно понять, насколько мало доллар влияет на нашу повседневную жизнь. В России всё продаётся за рубли, включая квартиры и автомобили, например. Обычный человек, не включающий новости, даже не знает, какой там сейчас курс доллара или евро. Раньше знал, сейчас — нет, так как это большинству просто не нужно.

Во-вторых, импортёры свободно могут купить на бирже доллары, чтобы направить их на закупку товаров за рубежом. Например, чтобы заплатить за плывущий в Россию груз кофе. Вот так просто вывезти доллары за рубеж нельзя, а купить на них товары — пожалуйста. Таким образом, проблемы с доступностью наличного доллара больно бьют по любителям внешнего туризма, но слабо затрагивают цены на магазинных полках.

Сейчас на бирже курс доллара опустился до 83 рублей. Теоретически доллар может провалиться и ещё ниже, так как Россия экспортирует больше товаров, чем импортирует, однако примерно на уровне 80 рублей за доллар в игру вступит золото. Один грамм золота стоит на нью-йоркской бирже COMEX 62 доллара. При этом Банк России заявил после начала операции, что готов выкупать золото по 5000 рублей за грамм. Таким образом, если курс доллара упадёт ниже 80 рублей, станет выгодно покупать золото за доллары, а потом продавать его за рубли. Схема начнёт работать не сразу, в моменте доллар может просесть как угодно низко, однако чем сильнее рубль будет укрепляться, тем активнее золотые жуки начнут нести золото в Центробанк.

Из этого всего следует, что если ничего важного не изменится, курс рубля в добровольно-принудительном порядке привяжется к золоту и застынет на отметке 200 микрограмм золота за 1 рубль. Сверху на рубль будет давить экспорт углеводородов, снизу — скупка золота, так что рубль будет плавать на этом уровне, как медведь в Баренцевом море. Погрузиться глубоко никак — жабр нет. Взлететь тоже никак — гравитация. Можно ненадолго нырнуть, можно высунуть морду из воды, но в итоге всё равно придётся вернуться к стабильному уровню: 5000 рублей за грамм золота или 80 рублей за доллар.

Впрочем, «ничего важного не изменится» — очень сильное допущение. Мы живём сейчас в учебнике истории, в одном из интересных параграфов. Что там будет через месяц и уж тем более через год, пока что совершенно неясно.

Теперь опубликую письмо читателя a7e, который пишет о важных плюсах энергетического рубля:

Я нигде не видел простого объяснения, чем отличается продажа газа за рубли от продажи за евро или доллары. Хорошо бы такое объяснение составить.

Предлагаю некую затравку, которую хотелось бы обсудить всем миром (не экономист совсем, могу сильно ошибаться).

Предположим, что есть только Россия и Европа, мы продаем в Европу только газ и покупаем в Европе нужные нам товары. Предположим, что все стороны работают без прибыли и по предоплате, и не допускают инфляции своей валюты.

Если Россия продает газ за евро, то сначала мы тратим рубли, чтобы добыть газ, а Европа на ту же сумму печатает евро и меняет их на наш газ (важно, что Европа может напечатать эти евро без риска роста инфляции, т.к. они будут обеспечены нашим газом). Затем уже мы покупаем на полученные евро товары, которые Европа на эти евро произведет. Итог:

— у нас стало меньше обеспеченных рублей, в наших недрах стало меньше газа, у нас стало больше товаров (две потери/одно приобретение)

— в Европе стало больше обеспеченных евро, они получили наш газ, у них стало меньше товаров (два приобретения/одна потеря)

Если же Россия продает газ за рубли, то сначала мы печатаем рубли, а Европа тратит евро, производит товары и меняет их на наши рубли (опять же важно то, что мы можем напечатать рубли без риска инфляции, т.к. они будут обеспечены товарами из Европы). Затем мы получаем эти рубли, ратим их на добычу газа и отдаем его Европе. Итог:

— у нас стало больше обеспеченных рублей, в наших недрах стало меньше газа, у нас стало больше товаров (две приобретения/одна потеря)

— в Европе стало меньше обеспеченных евро, они получили газ, у них стало меньше товаров (одно приобретение/две потери)

Получается, что продажа газа за евро и за рубли – это две большие разницы. Разница в том, что, при прочих равных, при продаже газа за евро мы увеличиваем европейскую обеспеченную денежную массу /= благосостояние Европы/, а при продаже газа за рубли — увеличиваем свою обеспеченную денежную массу /свое благосостояние/.

Есть еще одна, в обычных условиях незначительная, но в наступившей реальности важная разница. Если мы продаем газ за евро, то сначала мы меняем реальную ценность на денежные знаки, а потом просим Европу нам что-то за эти дензнаки продать. А Европа может что-то продать, а что-то не продать. Например, она может не захотеть продать оборудование для фотолитографии или акции Эйрбаса. А может вообще ничего не продать, если на нас совсем обидится. Если же мы продаем газ за рубли, то сначала Европа меняет свои реальные товары на наши дензнаки, а потом будет просить у нас продать за эти дензнаки газ. И тут уже мы можем упираться или, например, завышать цену.

Если уж на то пошло, есть и третья разница — инфляция. Любые дензнаки со временем дешевеют, потому выигрывает тот, кто обменяет свои дензнаки на товары первым.

Для полноты картины можно рассмотреть чуть более сложный случай, когда мы продаем газ Европе за доллары. Здесь все становится еще интереснее. От того, что газ продается за доллары, а не за евро, нам легче не становится — все равно не наша валюта. А Европе становится хуже: чтобы купить наш газ за доллары, Европа сначала должна потратить свои евро, изготовить на них товары и обменять эти товары на доллары, которые в США просто и без ущерба напечатают, т.к. они будут обеспечены полученными из Европы товарами (а если просмотреть цепочку до конца — они будут обеспечены нашим газом). США же увеличивают свое благосостояние в любом случае, получая реальные товары, не делая вообще ничего.

Короче говоря, хотите быть богатым — номинируйте чужие товары в своей валюте. Никогда не прогадаете. А если вы продаете свои товары в чужой валюте, то можете быть уверены — вас обманывают.

Вообще, довольно странно, что в экономике, как в науке, неочевидны ответы на такие простые вопросы, как влияние валюты экспорта на экономику экспортера. Такое впечатление, что в этой науке от населения что-то очень стараются скрыть. Можно ли построить экономику, как строгую науку? Может быть, кто-то это уже сделал?