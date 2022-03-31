 

Россиянам обещали отечественный аналог платёжных систем Google Pay и Apple Pay в ближайшее время

31.03.2022, 20:00, Разное
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Из-за санкций россияне не могут платить с помощью своих смартфонов уже несколько недель. Стало известно, что отечественные банки работают над устранением проблемы: часть организаций начнёт использовать российское приложение для оплаты уже в ближайшие дни.

Прямой сейчас ряд банков РФ работает над созданием СБПэй. Новинка будет основана на выпущенной три года назад системе СБП.

Эксперты говорят, что уже с 1 апреля Московский кредитный банк начнёт поддерживать систему для работы с клиентами. Позже к этому банку присоединятся «Почта банк», «Росбанк», «МТС Банк», «Промсвязьбанк», «Санкт-Петербург» банк «Дом.РФ» и многие другие организации. Также известно, что создатели активно работают над внедрением функции бесконтактной оплаты NFC.



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