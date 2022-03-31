 

Уходят на годы? – Личное мнение

31.03.2022, 18:30, Разное
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До сегодняшнего утра я даже не слышала о сети Jysk — оказалось, что это датский конкурент приостановленной недавно Икеи.


Фото: Соцсети

И вот она — то ли уходит на годы, то ли ещё чего. С сегодняшнего дня начались распродажи остатков.

Только не смейтесь дальше.

История с Икеей повторяется 1-в-1:

«Что вы будете делать со своей продукцией?
С 31 марта мы временно откроем магазины, чтобы завершить распродажу. Мы считаем, что это лучший способ использовать продукты, а не выбрасывать их».

То есть, временно откроем, продадим всё, потом закроем. И уйдём от вас на годы.

Что самое интересное, а соцсетях пишут, что в этих магазинах сегодня началась толкучка. Люди попёрли на распродажу полочек или чего там продают.

Ой, уходят! Уходят на годы! Ай-яй-яй, нужно скорее на эти годы закупиться, чтобы датская корпорация, не выбрасывала свой товар, а всё продала и заработала.

Ребят, ну вы серьёзно?

Не вижу смысла повторять, но всё равно скажу: доля рынка, любой его сегмент, в том числе и товаров для дома, золотого стоит.

Уйдут эти, придут другие. А покупать впрок полочки — это ещё бессмысленнее, чем сахар:

https://t.me/lenamiro/11234

Впрочем, вдруг у вас нет тарелочек, пледиков? Скатерть есть? А половичок и одеяльце? А может, вам нужна корзина, чтобы всё это хранить до внуков?

Источник: Лена Миро



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