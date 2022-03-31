Меньше новостей и соцсетей, больше сна: как справиться с тревогой и стрессом своими силами

Несмотря на то что во многих частях света ситуация с COVID-19 улучшилась, появились другие глобальные проблемы. И теперь уже они становятся причиной тревоги и стрессов. Многие даже избегают смотреть новости, чтобы не сработал очередной триггер. Нарушается качество сна, люди переживают о том, что будет с ними дальше. Но существуют надежные способы помочь себе самостоятельно.

Последствия пандемии

Доктор Наташа Биджлани, консультант-психиатр в больнице в Рохэмптоне, делится своими наблюдениями.

Число людей, которые вынуждены бороться со стрессом и тревогой, не уменьшается, а растет:

В период с 2019 по 2021 год число людей, обращающихся за помощью при стрессе или тревоге, увеличилось на 55%. В феврале 2022 года рост составил 32% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это согласуется с глобальными данными Всемирной организации здравоохранения – она сообщила о 25% увеличении уровня тревоги и депрессии в первой половине пандемии.

Доктор Наташа Биджлани говорит, что некоторые из ее пациентов, у которых уже была депрессия и тревожность, обнаружили, что им не так просто справиться с последствиями пандемии. Их разум охвачен беспокойством.

Таким еще рано отказываться от помощи врача. У нее появились и новые пациенты, чье психическое здоровье было подорвано в последние несколько лет.

Справиться можно своими силами

По мнению психиатра, некоторые смогут довольно легко вернуться к прежнему состоянию. В то же время остальные пациенты, вероятно, будут иметь дело с долговременными последствиями.

И хотя тревожные расстройства могут продолжаться какое-то время, их симптомы вполне возможно свести к минимуму.

Простые способы самопомощи

Доктор Биджлани рекомендует всем желающим попробовать несколько методов. Они вполне могут облегчить повседневную жизнь:

Дыхание. Когда люди нервничают, они часто забывают правильно дышать. Следствие – поверхностные вдохи и выдохи, что может только усугубить стресс. Надо помнить о технике глубокого дыхания. Уделите время, хотя бы несколько минут в день, тогда эта практика войдет в привычку. Сон. Качественный отдых имеет невероятную восстанавливающую функцию. Этим многие из нас пренебрегают на свой страх и риск. Придерживайтесь режима – ложитесь в одно и то же время, спите не менее 8 ч каждый день. Отключите триггеры. Если обнаружите, что новости негативно влияют на вас, избегайте просмотра бесконечных выпусков. Определите, что вы чувствуете, и примите свою реакцию. Помните, что она совершенно нормальна в данных обстоятельствах. Еда и питье. Убедитесь, что питаетесь регулярную. Пища должна быть здоровой, необходимо пить чистую воду. Избегайте алкогольных напитков, которые могут привести к депрессии и усилению беспокойства. Найдите дело по душе. Погрузитесь в значимую работу, чтобы поймать ощущение цели и потока. Сосредоточьте внимание на небольших, достижимых целях. Это может быть участие в интересном проекте или содержательный разговор с другом.

Эти простые способы помогут вам вновь обрести энергию и энтузиазм, которых вам может не хватать, а также уменьшить беспокойство и стресс.

Вы можете помочь и своим близким. Напоминайте им о том, что важно заботиться о себе, не забывать о правильном питании и физических упражнениях. Чтобы уменьшить стресс, доктор советует вести дневник, куда можно записывать события дня и свои переживания. Если состояние не улучшается, следует обратиться к врачу.