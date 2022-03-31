Объем инвестиций в экономику Москвы вырос более чем в три раза за последние 11 лет

За последние 11 лет совокупный вклад бизнеса в основной капитал в Москве превысил 30 триллионов рублей, то есть увеличился в 3,4 раза. Такие данные приводит Росстат.

Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что по итогам прошлого года на долю Москвы приходится 21,1% общероссийского объема инвестиций в основной капитал, вложения превысили 4,8 триллиона рублей (на 18,9% больше, чем в 2020-м).

Промышленности, которые более привлекательны для инвесторов, – это фармацевтическая, медицинская и химическая. Также они часто вкладываются в приборостроение и микроэлектронику. “Больше всего средств московские компании вкладывали в машины и оборудование”, – отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Инвестиционной активности в Москве способствуют меры поддержки бизнеса. Городские компании могут получать налоговые и финансовые преференции. Например, некоторым предприятиям могут присваиваться статусы промышленного комплекса,

инвестиционного приоритетного проекта, технопарка. Для них налоговая нагрузка снижается на 17-25%. А имеющие статус московского инвестора первой или второй категории предприятия могут рассчитывать на налоговый вычет (по налогу на прибыль).