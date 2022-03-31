Овну нужна простая элегантность: как выбрать на свадьбу платье своей мечты каждому знаку зодиака

Каждая невеста мечтает о неотразимом образе в свой самый счастливый день. Но сделать выбор так сложно. Если вы никак не можете определиться с фасоном платья на свадьбу, попросите совета у звезд. Оказывается, у каждого знака зодиака свои особенные предпочтения.

Овен

Представительницы этого знака зодиака предпочитают строгую спокойную классику. Их не интересуют замысловатые многослойные фасоны и оригинальный декор. Глубокое декольте и сверкающая бижутерия также находятся под запретом. Для них главное – это качественные материалы и строгие правильные линии, которые выгодно подчеркивают женственный силуэт.

То есть можно сказать, что главное правило Овна – это скромность, простота и лаконичность. Такая невеста будет выглядеть просто по-королевски.

Телец

Тельцы – это вдохновенные творческие натуры, которые чувствительны к вопросам красоты и эстетики. Они уделяют огромное внимание деталям, что отражается на выборе платья. Невестам-Тельцам нравятся изящные наряды с летящим женственным силуэтом и нежными кружевными акцентами. А в вопросах аксессуаров девушка может проявить оригинальность. Скорее всего, это будет что-то эксклюзивное. Возможно, изготовленное собственными руками.

Близнецы

Близнецы тяготеют к классике, но любят украшать ее яркими смелыми деталями. Они не желают быть похожими на окружающих, всегда стремятся выделиться из толпы. Так что не удивляйтесь, если вы увидите невесту в нежном кружевном платье с экстремально глубоким декольте или эффектным разрезом до середины бедра. При этом в плане прически и аксессуаров все будет достаточно просто и аскетично.

Рак

В Раках сочетаются две противоположные черты – традиционность и прогрессивность. Поэтому выбор платья для такой невесты – всегда сложная задача. Раки тяготеют к ретро-фасонам – воздушным, кружевным. Возможно, это будет платье, принадлежащее маме или бабушке. В то же время они будут рады, если винтажное платье будет иметь такой эффектный акцент, как полупрозрачный корсет, глубокое декольте, спущенные плечи.

Лев

Невеста-Лев абсолютно уверена в собственной неотразимости. Она хочет, чтобы все внимание было приковано к ней, поэтому выбирает наряд настоящей принцессы. Льву идеально подойдет классическое бальное платье с пышной юбкой и приталенным корсетом. Образ будет сопровождаться минимальным набором аксессуаров и сдержанной классической укладкой.

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Дева

Элегантность и женственность – вот два основных правила, которых Дева придерживается в выборе одежды и, конечно же, свадебного платья. Скорее всего, это будет достаточно простой фатиновый наряд с А-силуэтом и нежным цветочным узором. Традиционному белому цвету Дева, скорее всего, предпочтет легкий розовый или бежевый оттенок. Небрежно распущенные волосы подчеркнуть легкость и невинность образа.

Весы

Весы обладают добрым и дружелюбным характером, что не может не сказаться на формировании стиля и выборе свадебного наряда. Платье такой невесты будет сдержанным и красивым. Оно наверняка будет иметь классический А-силуэт, будет выполнено из шелка и обрамлено ажурными кружевными элементами. Нежности и легкости венчальному образу придаст открытый верх и спущенные плечи. Отличным дополнением станут распущенные волосы, которые ниспадают романтичными легкими волнами.

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Скорпион

Скорпион – это далеко не среднестатистическая личность, поэтому традиционного свадебного наряда ожидать не стоит. Представительницы этого знака обладают неповторимой индивидуальностью и обязательно выберут какой-то оригинальный наряд. Платье может быть суперзакрытым или, наоборот, экстремально открытым (с голой спиной или животом). А может, это и вовсе будет не классическое платье, а костюм-двойка. Например, юбка или широкие брюки из тяжелого материала в сочетании с нежным кружевным топом. Возможно, образ получится чрезмерно строгим для невесты, но он однозначно будет эффектным и абсолютно неповторимым.

Стрелец

Стрельцы – приверженцы женственных образов, которые выигрышно подчеркивают все прелести девичьей фигуры. Поэтому такая невеста, скорее всего, выберет для себя платье-русалку (зауженное сверху и расклешенное ниже колена). При этом платье обязательно будет иметь какую-то индивидуальную дизайнерскую отделку. То есть оно будет эксклюзивным, больше ни одна невеста не сможет похвастаться таким нарядом.

Козерог

Невеста-Козерог – это настоящая скромница, которая плохо относится ко всевозможным открытым и чрезмерно облегающим нарядам. Она, скорее всего, выберет сдержанное платье с простым силуэтом без глубокого декольте, но зато с красивыми длинными рукавами. Оно не будет слишком облегающим, но отлично подчеркнет ее стройную гармоничную фигуру. Платье не будет перенасыщено разным декором вроде вышивки и страз. Но именно благодаря своей простоте оно будет смотреться невероятно эффектно.

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Водолей

Вкус Водолея далек от классических канонов. Представительницы этого знака зодиака не следят за свадебной модой и не следуют трендам. Они видят идеальный образ невесты по-своему. Скорее всего, это будет нечто легкое, воздушное, в пляжном стиле. Также от свадебного наряда Водолея следует ожидать каких-то оригинальных решений вроде асимметричного кроя, смелого нестандартного орнамента и даже необычного цвета, совсем не свойственного свадебным традициям. Можно сказать, что для представительниц этого знака не существует рамок и ограничений. Они опираются лишь на свои собственные ощущения и предпочтения.

Рыбы

Рыбы – это, пожалуй, самый романтичный из всех знаков зодиака. Выбору свадебного платья они уделяют особое внимание, начинают поиски задолго до даты торжественного мероприятия. Большинство Рыб, скорее всего, отдадут предпочтение платью в богемном стиле, украшенному плотным кружевом с необычным орнаментом. А вот в вопросе выбора аксессуаров невеста будет достаточно консервативна и не будет выдумывать ничего нового. Ее нежная прическа, скорее всего, будет украшена цветочными элементами в тон свадебному букету. Можно сказать, что в свой самый счастливый день невеста будет похожа на сказочную фею.