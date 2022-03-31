Какие профессии в России самые востребованные – ответил экономист

“Общественная служба новостей” опубликовала результаты разговора с экспертом Екатериной Самраиловой на тему рынка труда в России. По мнению опытного экономиста, сейчас стране требуется рабочая сила, а не офисные сотрудники.

“Радио 1” отмечает, что женщина обратилась к статистике с целью выяснить, какие специалисты особенно актуальны. По ее словам, России сейчас нужны газосварщики, слесари и электрики, которые обладают необходимыми компетенциями.