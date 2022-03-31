 

Как похудеть легко – назван эффективный способ

31.03.2022, 13:35, Разное
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Депутат Госдумы Светлана Журова знает, как похудеть легко. По ее словам, нужно заниматься бегом и перестать есть после 18 часов. Именно таким способом женщина сбросила вес после родов.

По словам политика, тренировки на улице лучше спортивных ухищрений в зале, передают “Вести Подмосковья”. Светлана убеждена, что значительно похудеть за считанные дни невозможно. Она предлагает посвятить правильному питанию и тренировкам хотя бы месяц.



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