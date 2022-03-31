5 причин посмотреть сериал “Сестры”

Современная версия чеховских “Трех сестер”

Главные героини Ольга, Маша и Ирина носят имена знаменитых чеховских “Трех сестер”.

Сходство с пьесой Антона Чехова “Три сестры” не заканчивается на именах главных героинь. Как и в произведении писателя, в “Сестрах” персонажи могут спокойно пить чай или шампанское, а в этот момент рушатся их судьбы. Здесь тонко выстроенная драматургия, баланс между драмой и комедией. Все как в жизни, поэтому юмор получился острым и ситуационным, — считает режиссер сериала Илья Силаев.

В одной из героинь легко узнать себя

Три героини такие разные, но все-таки сестры: скромная и трогательная учительница литературы Ольга из Ртищева (Лина Миримская), пробивная Маша (Анна Котова-Дерябина), вынужденная искать любые способы заработать, чтобы прокормить мужа-алкоголика и дочь-подростка в родном Саратове, а также любимица отца, self-made woman Ирина (Ангелина Стречина) из Москвы.

Премьера шоураннеров сериалов “ИП Пирогова”, “Вампиры средней полосы” и других хитов

За новый проект взялась команда, которая сняла всеми любимые сериалы. А визуальный стиль истории создавали оператор-постановщик Денис Першин (“Вампиры средней полосы”, “ИП Пирогова”), художник-постановщик Алексей Никоненко (“На краю”, “Чума!”), художник по костюму Евгения Макеева (“Пассажиры”, “Молоко”).

Любимые звезды в главных ролях

Порадуют не только “сестры”, но и мужская половина сериала. Обаятельного директора автосалона сыграл Николай Шрайбер, которого зрители помнят по сериалам “Гранд” и “Хрустальный”. Сексуальным и подкачанным механиком стал Антон Филипенко (“Жена олигарха”), а в роли мужа-алкоголика Маши — звезда “Ивановых-Ивановых” Александр Обласов.

Энциклопедия советов для бизнес-леди

Каждая серия станет своего рода бизнес-консультацией для зрительниц. Ведь сестрам предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, которые никогда не подчинялись женщинам. Девушки вынуждены не только научиться управлять мужской командой, но и в целом заниматься бизнесом, в котором совершенно ничего не понимают.