Российские олигархи будут оплачивать эскорт-услуги рублями

Союз олигархов России уведомил Евросоюз о переводе всех платежей за эскорт-услуги, оказываемые представителям крупного бизнеса, на рубли с 1 апреля 2022 года. Европейские эскорт-агентства массово заявляют, что будут принимать оплату только в евро.

Олигархи предложили принимать оплату за сопровождение наличными рублями по текущему курсу, либо обращаться в Международный суд в Гааге. Выплаты в евро, фунтах стерлингов, долларах и других валютах будут полностью прекращены 1 апреля. Глава Союза олигархов, депутат от «Единой России» Станислав Гуревич разъяснил европейским партнёрам, как будут проходить платежи согласно новым экономическим реалиям.

«Процедура, в целом, не изменится. Также крупные не меченные купюры будут засовываться в специально предусмотренные места под одеждой сотрудниц и сотрудников. Однако нужно учесть, что из-за разницы в курсах количество бумажных знаков может быть теперь несколько больше, и соответственно стопка будет более заметна. Поэтому рекомендуем европейским партнёрам озаботиться покупкой трусиков, бюстгальтеров и других предметов одежды на 2-3 размера больше, чтобы вся «котлета» влезала», – рассказал Гуревич.

Европейские эскорт-агентства уже заявили, что без оплаты в евро олигархи рискуют остаться без необходимого обслуживания.

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