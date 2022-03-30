Мнение: Гуманитарная помощь Америке

США местами довольно отсталая страна. В чём-то американцы впереди планеты всей, но в чём-то отстают на десятилетия, если не на века. К примеру, свой фирменный суд Линча, внесудебную расправу над неграми и преступниками, в США запретили только вчера:

https://lenta.ru/news/2022/03/30/linch/

Со своим Брежневым американцы тоже опоздали на 50 лет. Средний возраст людей, принимающих решения в современной России — 63 года. А вот в США полная геронтократия: Джо Байдену 79 лет, а Дональду Трампу, его главному сопернику, будет к следующим выборам примерно 77. Есть там политики и постарше. Генри Киссинджеру, к примеру, 98 лет — он ещё Гитлера помнит.

Сам по себе возраст не приговор. Есть люди, которые и в 80, и в 90 лет сохраняют кристальную ясность ума. Проблема в том, что некоторые после 70-75 лет постепенно теряют рассудок, а у американских элит сломался механизм, который позволял отправлять дементных ветеранов на заслуженную пенсию.

Сейчас в США скандал. После того как Байден добавил в речь отсебятины, пообещав отправку американских солдат на Украину и заявив, что «Путин должен уйти», помощники подготовили ему шпаргалку с ответами на неприятные вопросы по свежему конфузу. К сожалению, Байден снова всё испортил: сначала показав шпаргалку журналистам, а потом провалив задачу зачитать эту шпаргалку вслух. Похоже, у американского президента уже начались проблемы с пониманием элементарного текста — он деградировал примерно на уровень дошкольника.

https://lenta.ru/news/2022/03/29/cheat_sheets/

Для американцев такое внове, а вот мы проходили это в семидесятые годы, когда Советским Союзом управлял дорогой Леонид Ильич. Теперь мы можем оказать американцам гуманитарную помощь — как старший брат, жертвующий младшему свою ношеную спортивную куртку. Мы можем взять наши анекдоты про Брежнева, заменить там Брежнева на Байдена, и перевести их на английский язык. Вот, к примеру:

Джо Байден выступает в Конгрессе:

— Господа! Хочу отметить, что многие из нас начинают страдать старческим маразмом. Вчера, на похоронах госпожи Олбрайт, когда заиграла музыка, только я догадался пригласить свою жену на танец. И, кстати, где госпожа Олбрайт, что-то я не вижу её в зале?

* * *

Сообщение CNN: «Вчера в зале Библиотеки Капитолия Джо Байден принял английского посла за немецкого и имел с ним продолжительную беседу».

* * *

Прилетает Байден в Брюссель. У трапа его встречает почетный караул с оркестром. Но Байден, ни на что не отвлекаясь, деловито подходит к клумбе, кладет в карман горсть земли, возвращается в самолет и отбывает на родину.

После этого американское министерство иностранных дел посылает в Евросоюз следующую ноту: «Приносим извинения за случившееся недоразумение. Вместо программы Трансатлантического партнёрства в главу страны была заложена программа Марсохода».

* * *

На поминках по Мадлен Олбрайт выступает её лечащий врач:

— Наш главный враг, склероз, вырвал из рядов строителей демократии лучшую дочь отечества!

— Наш главный враг — недисциплинированность, — ворчит Байден, — мы уже час сидим, а Олбрайт все нет.

* * *

Байден выступает перед журналистами:

— Кто сказал, что я читаю по бумажке? Ха, черточка, ха, черточка, ха!

* * *

Байден стоит на трибуне и читает по бумажке:

— Сегодня наша страна провожает в последний путь выдающегося деятеля международного экологического движения, борца за права угнетённых меньшинств, 46-го президента США Джозефа… Робинетта… Байдена-младшего?

Недоуменно смотрит на бумажку в руке, потом окидывает взглядом свою одежду:

— Извините, господа, это я пиджак Камалы Харрис надел.

* * *

Байден, выступая перед журналистами, говорит:

— Мне недавно сообщили (пауза), будто бы все считают (пауза), будто вместо меня в машине ездит чучело… Так вот. Я официально заявляю (пауза), что вместо чучела в машине езжу я.

* * *

Байден встречается на заседании двадцатки с президентом Макроном. Тот спрашивает:

— Что вы думаете по поводу предложения Шольца?

Байден:

— А кто такой этот Шольц?

На следующий советник говорит Байдену:

— Ловко вы вчера Макрона отшили!

Байден:

— А кто такой этот Макрон?

* * *

Сообщение CNN: «Сегодня было совершено покушение на жизнь президента США, Джозефа Байдена. Пуля попала ему в лоб и рикошетом убила журналиста. Джозеф Байден не пострадал».

* * *

Во время пресс-конференции Байдену должны были задать вопросы, на которые у него были написаны ответы. Первый вопрос должен был звучать так: «Господин Байден, можете ли вы ответить на вопросы?» Но корреспондент задал сразу второй вопрос: «Как вы себя чувствуете, господин Байден?» Заглянув в бумажку, Байден ответил: «Могу».

* * *

И вот напоследок анекдот, который за эти 50 лет стал только лучше, как хорошо выдержанное вино:

Американка приехала в Париж. Ее интервьюирует корреспондент французской газеты.

— Миссис Смит, вы замужем?

— Да.

— У вас есть дети?

— Да, месье, три сына, и все в армии. Джон служит на японском острове Окинава, Дэвид — в Доминиканской Республике, а Боб — во Вьетнаме.

— А ваш супруг, миссис Смит?

— К сожалению, он не смог сопровождать меня. Он совершает турне по разным странам с лекцией на тему «Вмешательство русских в дела других государств».