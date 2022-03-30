Hазваны имена экспертов, которые займутся расследованием нарушений гуманитарного права в Украине

Эрика Мёсе из Норвегии, Ясминки Дзумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Гриффа из Колумбии – таков состав независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Украине.

Их имена сегодня объявил Председатель Совета по правам человека посол Федерико Вильегас. Решение по поводу учреждения такой комиссии было принято 4 марта.

Комиссия будет расследовать «все предполагаемые нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права в Крыму и некоторых районах Донецкой и Луганской областей, начиная с 2014 года, и в других районах Украины, начиная с 22 февраля 2022 года». Ей поручено устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права в Украине.

У членов Комиссии будет мандат осуществлять сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и обеспечивать систематическую регистрацию и хранение всех сведений, документов и доказательств, включая записи опросов, показания свидетелей и материалы судебной экспертизы, а также документировать соответствующие сведения и доказательства.

Комиссии также было предложено устанавливать «физических и юридических лиц, ответственных за нарушения прав человека и связанные с ними преступления, совершенные в Украине». Ей было поручено вынести рекомендации относительно обеспечения уголовной ответственности, а также доступа к правосудию для жертв.

Членам комиссии, которые будут работать в личном качестве, было предложено представить устный доклад о своей работе Совету по правам человека на его 51-й сессии в сентябре 2022 года и всеобъемлющий письменный доклад на его 52-й сессии в марте 2023 года. Они также представят доклад Генеральной Ассамблее ООН на ее 77-й сессии.

Что касается членов этой независимой комиссии, то все трое – видные международные юристы и правозащитники.

Так, Эрик Мёсе из Норвегии – бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии. Он является экспертом в области международного права прав человека и международного уголовного права.

Ясминка Джумхур – Уполномоченный по правам человека Боснии и Герцеговины. Она имеет степень доктора права и обладает более чем 30-летним опытом работы в судебной системе и в области прав человека и международных отношений. С 2016 по 2019 год она была членом Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а в настоящее время занимает должность заместителя председателя Комитета. С 2007 по 2008 год Ясминка Джумхур исполняла обязанности координатора региональной программы правосудия и гражданского общества на Западных Балканах в рамках Международной комиссии по пропавшим без вести лицам. С 2010 по 2015 год она была первой женщиной-членом Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

Пабло де Грифф из Колумбия был первым Специальным докладчиком по вопросам содействия установлению истины, справедливости и возмещения ущерба в период 2012-2018 годов. Он имеет степень доктора философии по политической теории. С 2001 по 2014 год Пабло де Грифф был директором по исследованиям в Международном центре правосудия переходного периода. С 2014 года является старшим научным сотрудником и директором программы по правосудию переходного периода в Центре по правам человека и глобальному правосудию при Школе права Нью-Йоркского университета.

Напомним, что Совет ООН по правам человека самым решительным образом осудил нарушения и ущемления прав человека, «являющиеся результатом продолжающегося военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины». Члены Совета подтвердили твердую приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Совет по правам человека, в составе которого 47 государств, является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не менее трех раз в год. Одна из его сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе для рассмотрения вызывающих тревогу ситуаций с правами человека в отдельных странах. В этом формате была созвана сессия по Украине, на которой 4 марта было принято решение об учреждении Комиссии ООН.