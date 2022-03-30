Федерация бокса России организовала работу оперативного штаба для поддержки жителей Украины и беженцев из Донбасса

Задачи штаба – формирование и отправка гуманитарной помощи гражданам, проживающим на Украине в районах, находящихся под контролем ВС РФ. Помимо этого, оперативный штаб будет помогать людям, эвакуированным из Донбасса.Планируется, что каждый месяц будут отправляться порядка 100 фур с гуманитарным грузом. процесс рассчитан на три этапа.

Федерация бокса России сообщает, что в работе оперативного штаба, помимо волонтеров из различных регионов России, задействованы уполномоченные представители боксерского сообщества: олимпийские чемпионы, чиновники, тренеры и т.д.

Горячая линия «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» и оперативный штаб будут оказывать поддержку простым людям, поскольку умеют это делать: в период пандемии организация в течение трех суток развернула работу и в условиях локдауна несколько месяцев помогала населению. За это время удалось помочь порядка 5 миллионам россиян.