 

Рейтинг Госдумы продолжает расти

30.03.2022, 20:33, Разное
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59% россиян одобряют деятельность Государственной Думы. Такие данные публикует “Левада-Центр*” и отмечает: это сопоставимо с показателями 2014 года. Примечательно, что еще в феврале 2022 года положительно высказывались о работе депутатов лишь 47%, а в январе – 45%.

Также аналитический центр сообщает, что рейтинг поддержки партии “Единая Россия” вырос до 54%, а у КПРФ снизился до 15%. Лишь 13% россиян готовы проголосовать за ЛДПР, и 6% – за “Справедливую Россию – За правду”. Уровень поддержки “Новых людей” остался неизменным – 5%.

Опрос был проведен с 24 по 30 марта 2022 года среди городского и сельского населения страны. В нем приняли участие 1 632 человека в возрасте от 18 лет. “Статистическая погрешность при выборке 1 600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%”, – поясняет центр.

Напомним, сейчас в Государственной Думе занимаются расследованием деятельности биолабораторий на Украине. В состав созданной комиссии вошли 28 человек: 14 депутатов и столько же сенаторов. Сопредседатели комиссии – зампред ГД Ирина Яровая и зампред Совета Федерации Константин Косачев. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.

* – некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента.



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