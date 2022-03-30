Кристен Стюарт вводит моду на хвостики: как повторить образы актрисы

Кристен Стюарт давно доказала, что не боится экспериментов с образами. На прошедшем “Оскаре” она появилась в костюме с ультракороткими шортами, ранее, на красной дорожке Каннского кинофестиваля, актриса дефилировала босиком. Многие называют это экстравагантностью, но в случае со Стюарт, скорее, работает ее желание сделать свою звездную жизнь проще.

Касается это и причесок актрисы. Она обожает забранные волосы и не любит часы напролет проводить в кресле мастера. Поэтому настоящая фишка ее луков – хвостики в разных вариациях. Такие она носит и в обычной жизни, и на красных дорожках. Как повторить некоторые из них – рассказывает Максим Рокицкий, топ-стилист, творческий партнер L’Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK.

Двойной хвост

Это классный прием, который позволяет и создать эффект высокого хвоста, и не потерять длину. Собрать такую прическу очень просто. Сначала разделите голову на две секции ровным пробором между макушкой и затылком. Верхнюю секцию соберите в хвост, а затем длину этого хвоста добавьте к затылочной секции и соберите второй резинкой на затылке. Получается такой интересный хвост. Из продуктов для укладки можно использовать пасту или глину в прикорневой зоне, а также лак для фиксации прически.

Высокий небрежный хвост

Данный образ Кристен с ковровой дорожки — идеальная укладка второго дня. Достаточно наклонить голову вниз, нанести лак мягкой подвижной фиксации на прикорневую часть и собрать волосы резинкой. Готово! Для игривости можно выпустить пару прядей на висках и на лбу, либо небрежно закрутить хвост.