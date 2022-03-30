Невыдуманные истории: 12 фильмов о любви, основанных на реальных событиях

“Переступить черту” (2005, реж. Джеймс Мэнголд)

Образ Джона Кэша (Хоакин Феникс) типичен для байопиков: был противоречивой личностью и жил ярко. Но за его спиной всегда стояла тень печали: Кэш считал себя виновным в смерти старшего брата, погибшего из-за несчастного случая на лесопилке. Это сблизило его со второй женой Джун (Риз Уизерспун), которая тяжело переживает расставание с бывшим мужем. Хотя Уизерспун получила премию “Оскар”, а Феникс удостоился только номинации, ему особенно удалась эта роль, потому что его с главным героем роднит травма: брат Хоакина Ривер Феникс (“Мой личный штат Айдахо”) умер от передозировки наркотиками.

Кадр из фильма “Переступить черту”

“Дневник памяти” (2004, реж. Ник Кассаветис)

Фильм для тех, кому очень хочется посмотреть что-то похожее на “Титаник” (1997). “Дневник памяти” основан на книге Николаса Спаркса, который записал историю жизни бабушки и дедушки своей супруги. В Элли(Рэйчел Макадамс) влюбляется простой рабочий лесопилки Ной (Райан Гослинг), она отвечает ему взаимностью, но ее богатые родители против брака с бедняком. Узнав о семейном конфликте, Ной решает расстаться с девушкой, но не перестает ее любить и отправляет ей письма, которые рвет злая мать.

Кадр из фильма “Дневник памяти”

“Фрида” (2002, реж. Джули Тэймор)

Хотя мексиканская художница Фрида Кало (Сальма Хайек) — икона феминисток по всему миру, ее карьера напрямую связана с ее партнером, художником Диего Риверой (Альфред Молина). Их отношения были далеки от идеальных, они постоянно ссорились, расставались и изменяли друг другу, Фрида много пила и рисовала картины, вымещая на полотнах свою боль.

“Фрида”

“Парни не плачут” (1999, реж. Кимберли Пирс)

Очень важный фильм для истории американского кино 1990-х годов. В “Парни не плачут” юноша Брэндон Тина (Хилари Суэнк, получила “Оскар” за эту роль) переезжает в новый город, где в него сразу влюбляются все девушки, называя настоящим джентльменом. Он начинает встречаться с Ланой (Хлоя Севиньи), которая встает на сторону партнера даже после того, когда узнает о его самых сокровенных тайнах.



“Из Африки” (1985, реж. Сидни Поллак)

Сидни Поллак (“Тутси”, “Айрис”) экранизировал книгу Карен Блинкен, где главная героиня попадает в классический любовный треугольник. Баронесса Карен фон Бликсен (Мэрил Стрип) вместе с мужем в 1913 году приезжает в Кению, чтобы начать фермерский бизнес. По пути она знакомится с охотником Деннисом (Роберт Редфорд), с которым после лечения от сифилиса в Дании заводит роман.

“Из Африки”

“Гордость и предубеждение” (1940, реж. Роберт З. Леонард)

Роман Джейн Остин, основанный на событиях из жизни самой писательницы, — одно из любимых произведений для экранизации, но мы советуем посмотреть раннюю версию со звездами золотого века Голливуда. В Англии 18-го века женщины не могли спокойно руководить своей собственностью, им обязательно нужен был муж, отец или сын, чьи права признает закон. К несчастью, у когда-то богатых супругов Беннет родились пять дочерей, которых надо выгодно пристроить. За двумя начинают ухаживать джентльмены мистер Бигли (Брюс Лестер) и мистер Дарси (Лоуренс Оливье), но любовь — тонкая материя, особенно когда за нее борются несколько человек.

“Гордость и предубеждения”

“Все самое лучшее” (2009, реж. Эндрю Джареки)

Не все отношения заканчиваются фразой: “И жили они долго и счастливо”, некоторые — уголовным делом. Это случай “Все самое лучшее”, вдохновленной реальной историей брака Роберта Дерста (Райан Гослинг) и его жены Кэти Маркс (Кирстен Данст). Он наследник из очень состоятельной семьи, а она простая девушка, которая не знает о психологических отклонениях будущего избранника.

“Все самое лучшее”

“Девушка из Дании” (2015, реж. Том Хупер)

Лили Эльбе (Эдди Редмэйн) стала первой транс-женщиной, сделавшей операцию по коррекции половых органов. Когда-то Лили называла себя Эйнером Вегенером и была популярным художником-пейзажистом. Но однажды ее жена Герда (Алисия Викандер) попросила Эйнера позировать ей в женской одежде для картины — так начался ее долгий путь в осознании собственной идентичности.

“Девушка из Дании”

“Анна и Король” (1999, реж. Энди Теннант)

И королевскому сердцу не чуждо чувство любви. Вдова Анна (Джоди Фостер) вместе с сыном Томом (Том Фелтон) прибывают в Сиам, чтобы учить королевских детей английскому языку. Постепенно она становится доверенным лицом короля Монгкута (Чоу Юньфат), и между ними возникает искра, которой не суждено превратиться в пламя.

“Анна и Король”

“7 дней и ночей с Мэрилин” (2011, реж. Саймон Кертис)

В жизни актрисы, певицы и секс-символа Мэрилин Монро (Мишель Уильямс) было много партнеров — одним из них оказался помощник режиссера Колин (Эдди Редмэйн). После их знакомства на съемках фильма Лоуренса Оливье “Принц и танцовщица” все пытались понять, играется ли звезда с молодым мужчиной, или между ними было что-то серьезное.

“7 дней и ночей с Мэрилин”

“Еще одна из рода Болейн” (2008, реж. Джастин Чадвик)

Генрих VIII (Эрик Бана) вошел в историю как правитель, освободивший английскую церковь от папской власти ради развода. Его второй супругой стала Анна Болейн (Натали Портман), которая была всем хороша, кроме одного — она не могла родить наследника, только дочь. Это привело к распаду их брака и последующим тяжким обвинениям женщины в колдовстве.

“Еще одна из рода Болейн”

“Адмиралъ” (2008, реж. Андрей Кравчук)

Адмирал Александр Колчак (Константин Хабенский) прожил удивительную жизнь: сражался с японцами, совершил кругосветное путешествие, потом воевал за царя и был расстрелян красными. Все это время его спутницей была Анна Тимирева (Елизавета Боярская), которая писала ему письма и ждала встречи.

Кадр из фильма “Адмиралъ”