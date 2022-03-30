 

Молодые семьи в России смогут быстрее получить деньги на жилье

30.03.2022, 17:47, Разное
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Депутат Госдумы Александр Якубовицкий выступил с инициативой по ускорению программы субсидирования жилья для молодых семей. Соответствующее письмо с просьбой усовершенствовать систему расчета он направил в Минстрой. В ведомстве сообщили, что уже занимаются данным вопросом.

Главная цель инициативы – устранить очередь и дать возможность молодым семьям вовремя получать деньги, так как многие элементарно выходят из программы, не дождавшись денег из-за достижения 35-летнего возраста. В Минстрое пообещали решить проблему с очередями на жилищные субсидии.

Речь идет о программе субсидирования, по которой молодые семьи до 35 лет получают единовременную выплату для покупки квартиры в России. Сейчас в очереди на данную программу зарегистрированы более 200 тысяч человек.

В ведомстве уже занимаются внесением изменений в схему распределения субсидии между регионами. Новая система подсчета должна учитывать общее число участников.

По словам депутата, для выделения жилищных субсидий для молодых семей может понадобиться порядка 150 миллиардов рублей. Авторы инициативы считают, что для полного расчета субсидий для всех участников программы понадобится 13 лет. Многие участники могут не дождаться своих выплат из-за достижения порога 35-летнего возраста.



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