Мнение: О российском газе за рубли: немцы заподозрили неладное

Споры между Россией и Евросоюзом о переводе оплаты газа в рубли близки к финалу. Остался всего один день до конца срока, который российский президент Владимир #Путин отвёл «Газпрому» и Центробанку на изменение валюты расчёта экспортных контрактов с «недружественными» странами. Часики тикают. В Европе нервничают.

Немцы — дрогнули…

Ситуация вошла в клинч. Москва настаивает на своих требованиях и говорит, что «бесплатно» поставлять газ не будет. Европейские страны, начиная с Германии и Франции, называют рублёвые расчёты нарушением контрактов. О том, в каком контрактном праве записана волюнтаристская «заморозка» валютных активов российского ЦБ и счетов в евро ведущих отечественных банков, делающая получение евровалютной выручки фактически невозможным для «Газпрома», западные президенты и премьеры дружно умалчивают.

Тем временем немецкий министр экономики Роберт Хабек активировал первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении на случай возможных перебоев поставок из России. По его словам, в данный момент проблемы с поставками не наблюдаются, все потребители в Германии снабжаются газом, однако в нынешних условиях немецкие власти считают необходимым усилить меры предосторожности. «Отныне каждый потребитель газа — от бизнеса до частного домохозяйства — также обязан максимально сократить свое потребление», — заявил Роберт Хабек.

Газовый план ФРГ на случай непредвиденных обстоятельств предусматривает три уровня угрозы. Первый — режим раннего предупреждения — вводится в случае, когда есть «конкретные, серьёзные и надёжные» признаки предстоящего ухудшения ситуации с газоснабжением. Если такой сценарий реализуется, вводится второй уровень опасности. Объявление ЧС (третий уровень угрозы) происходит при значительном нарушении газоснабжения. В этом случае в ситуацию вмешивается правительство для обеспечения газом «защищенной» категории потребителей — граждан, больниц, пожарных служб и полиции.

В общем, немцы готовы «замерзать, но не сдаваться». Введение первого уровня газовой угрозы показывает, что надежды на «молекулы свободы» из #США не слишком оправдываются. И в реальности полностью заместить российский трубопроводный газ нечем. А газохранилища в Европе изрядно опустели, поскольку те же европейцы не наполняли их по-максимуму подорожавшим газом, надеясь «проскочить».

И вот в этот самый момент…

#Россия слегка отыгрывает назад.

Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, абсолютно. Оплата и поставки – это растянутый по времени процесс», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, означает ли поручение разработать механизм к 31 марта, что новые правила вступят в силу в этот же день. «Это же не то, что вот всё, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», — добавил рупор Кремля.

Меж тем по Мосбирже ходят слухи, что укрепление рубля к доллару и евро связано не с переговорами в Стамбуле, а с активностью российских «дочек» европейских банков. Якобы они «тарят рубли».

Выходит, зря беспокоились? И триллер «Мёрзнущая Европа» откладывается минимум до… лета?

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