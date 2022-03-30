Страна моя, тебе не до концертов: грандиозный юбилей Киркорова оказался под угрозой срыва

Сольные концерты в Кремле король российской эстрады планировал дать 28, 29, 30 апреля 2020 года. Но разгар пандемии только не позволил ему выйти на сцену. Новая встреча с публикой планировалась 3, 4 и 5 марта 2021 года. Но снова проклятый ковид!

В итоге сольники были перенесены на 28, 29, 30 апреля 2022 года соответственно. “Билеты, приобретенные на концерты и 3, 4, 5 марта 2021 года, действительны на концерты в 2022 году, и обменивать их не нужно, – говорят организаторы. – Обратите внимание, что помимо трех концертов, которые артист планировал ранее, в расписании появился дополнительный концерт 27 апреля. Цена билетов на шоу “Gold the greatest hits. Лучшие хиты” в этот день снижена”.

Певец установил довольно демократичные цены на билеты – от 1000 до 20 тысяч рублей. И все равно, судя по данным билетных агрегаторов, очередь за ними не стоит. Например, на 27 апреля по состоянию на 29 марта в Кремле свободными остаются 3463 места, это половина зала. А непосредственно на 30 апреля, когда певец будет праздновать юбилей, пустует еще 1786 мест. Практически нет билетов только в партер, где, как говорят, будут в основном приглашенные Киркоровым гости.

Таким образом, грандиозный юбилей оказался под угрозой срыва. Ведь надо оплатить аренду зала – а это 1 992 000 в день. Надо оплатить монтаж и демонтаж оборудования – это еще 1 992 000 рублей. А еще постановка самого шоу – свет, звук, балет. Удастся ли хотя бы окупить затраты – большой вопрос.

Как пел когда-то сам Киркоров:

Страна моя, тебе не до концертов,

Сегодня словно в огненном кольце ты.

Душа твоя полна тоской и болью

И в небе ни просвета над тобою…