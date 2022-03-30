 

Последняя роль Евгении Брик: кадры из нового сериала Валерия Тодоровского

30.03.2022, 14:45, Разное
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Совсем скоро на экраны выйдет сериал “Никто не узнает”, главную роль в котором исполнила Евгения Брик. Для актрисы, которой не стало в начале февраля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, эта работа стала единственной за два года и последней в жизни. Пока что в сети можно увидеть только редкие кадры сериала, в котором Евгения снялась с Кириллом Сафоновым, Викторией Исаковой, Дарьей Урсуляк и другими звездами отечественного кино.

Продюсер картины Валерий Тодоровский впервые прокомментировал смерть жены лишь неделю назад – он опубликовал в своем блоге последнее фото любимой.

Кирилл Сафонов и Евгения БрикКирилл Сафонов и Дарья Урсуляк

Восьмисерийная драма расскажет о красивой и благополучной, но бездетной в свои 40 лет семейной паре – Игоре (Кирилл Сафонов) и Даше (Евгения Брик). Они красивы, успешны и счастливы, но в какой-то момент сердце подводит Игоря, и после случившегося прямо на улице сердечного приступа он решает завести ребенка. Проблема в том, что Игорь иметь детей не может, и тогда он предлагает Даше самой найти донора среди их общих друзей. 

В сериале снялись также Юрий Быков, Яна Сексте, Александр Робак, Олег Ягодин, Надежда Маркина и другие. Продюсером выступил супруг Евгении Брик Валерий Тодоровский, а режиссером и сценаристом – Алена Званцова (“Частица вселенной”, “Закрытый сезон”). По ее словам, сериал посвящен теме взросления и осознания ответственности не только за себя, но и за близких:

Герои – мои ровесники – 40-45 лет, представители среднего класса, творческой интеллигенции… Раньше старость начиналось в 50, а теперь не раньше 70. В 45 люди ездят на мотоциклах, тусят и рожают. Как раз об этом картина, о “детях”, о нас. Мир изменился, и мы играем по его правилам. 

Первая серия выйдет в эфир “Первого канала” 4 апреля в 21:30.

Александр Робак



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