“Не надо жертвенного трудоголизма” – замминистра труда призвал высвобожденных от работы россиян пожить в своё удовольствие

Заместитель министра труда Валерий Бельчев призвал россиян, которых высвободили от работы, не паниковать и воспользоваться этим шансом, чтобы пожить в своё удовольствие.

Переработки и трудоголизм, по его словам, не помогают решить самые важные жизненные задачи.

– Поднимается чуть ли не паника из-за высвобождения определённого числа людей от работы, но на это надо смотреть, как на открывающееся окно возможностей, а не на проблему… Я так считаю, это прекрасный шанс пожить для себя, в своё удовольствие, – сказал он.

Чиновник признался, что не понимает тех, кто “сломя голову бежит искать новую работу”, едва освободившись от предыдущей.

– Не надо жертвенного трудоголизма, сейчас не время великих строек. Всё то же, что делалось раньше нахрапом, сейчас делается размеренно и без фанатизма. Спросите лучше у своей семьи: давно мы ездили в Сочи на лыжах покататься, давно мы вообще жили для себя? Это простые достаточно вещи, о которых многие почему-то забывают, – заключил замминистра.

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