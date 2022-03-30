 

Собянин представил проекты благоустройства в Зеленограде в 2022 году

30.03.2022, 10:35, Разное
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В районе Савелки появится общественное пространство на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда. У памятника погибшим в боях за столицу воинам Красной Армии благоустроят площадку.

Между кладбищем и общественным пространством установят ограждение. Также планируется обновить ведущие к храму дорожки.

На месте бывшей платной автостоянки организуют бесплатную перехватывающую парковку на 254 места с удобным въездом со стороны Никольского проезда, а также выходом к автобусной остановке.

Еще один проект в Савелках предусматривает благоустройство зеленой территории площадью 1,7 га по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А. Это популярное место у жителей близлежащих ЖК, но сейчас территория не очень уютная, отметил Собянин.

“Бережное благоустройство позволит, с одной стороны, сохранить этот уголок природы, а с другой – раскрыть его рекреационный потенциал”, – написал мэр в своем блоге.

Проект реализуют в два этапа. В текущем году планируется укрепить откосы, устроить подпорные стенки, пирс, мостики, лестницы и водоотводящие лотки.

В Матушкино приведут в порядок зону отдыха “Березовая роща”. Необходимо отремонтировать дорожки, газоны и детскую площадку, заменить светильники и добавить лавочки. Будут организованы удобные входные группы, в том числе для маломобильных жителей.

В районе Старое Крюково пройдет благоустройство Аллеи вязов в девятом микрорайоне. Проект также реализуют в два этапа. В 2022 году обновят дорожки, сделают удобные лестничные спуски и пандусы. На месте устаревшей детской площадки появится современная с безопасным оборудованием и покрытием.

В Крюково благоустроят бульвар в 15 микрорайоне. Там обновят пешеходную зону и набережную у пруда.

“Благодаря реализации этих проектов самый зеленый округ Москвы станет еще более комфортным и уютным”, – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр рассказал о благоустройстве в Западном административном округе на 2022 год. Планируется реализовать шесть крупных проектов



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