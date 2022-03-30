 

От охранника в аэропорту до курьера: предприимчивые грузины начали собирать с айтишников из России “покаянные взносы”

30.03.2022, 10:31, Разное
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В Грузии набирает популярность новый способ заработка: инициативные граждане собирают “покаянные взносы” с дизайнеров и специалистов IT-сферы, прибывающих из России. Обычно мигрантам предлагают подписать форму, в которой они раскаиваются за действия российского государства, и внести в качестве компенсации от 20 до 500 евро, можно ценными вещами.

Те, кто совершил релокейт, рассказывают, что взносы собирают уже в аэропорту, а затем буквально повсеместно. Этим занимаются риэлторы, кассиры в супермаркетах, таксисты, полицейские, курьеры, уличные торговцы. В одном из случаев ещё во время полёта по рядам в самолёте прошёл “прокурор международного суда в Гааге” в форме с погонами – он предложил находящимся на борту россиянам внести “обеспечительный залог”, который показал бы их дистанцирование от режима. Собрав деньги, он скрылся в кабине экипажа. Как выяснилось позже, на мужчине была форма пилота авиакомпании Georgian Skyway, а вовсе не прокурора.

Сумма взноса обычно зависит от “аппетитов” собирающего и зачастую меняется в зависимости от вида мигранта и манеры его поведения. Иногда в ответ россиянам делают встречные услуги – так, риелтор в Тбилиси помогла семье раскаявшихся QA-инженеров найти комнату всего лишь за 500 евро в месяц.

Иногда в сборе денег участвуют не только местные жители, но и иностранцы. Грек, который проиграл все деньги в казино и месяц жил в аэропорту, собирая милостыню на билет, быстро получил нужную сумму, когда начал требовать у россиян компенсаций “за Северный Кипр”. Тем, кто интересовался, причём тут Россия, он заявлял, что лишние вопросы задают только оккупанты. Как уточняют местные СМИ, собранные деньги он тоже проиграл на рулетке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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