От охранника в аэропорту до курьера: предприимчивые грузины начали собирать с айтишников из России “покаянные взносы”

В Грузии набирает популярность новый способ заработка: инициативные граждане собирают “покаянные взносы” с дизайнеров и специалистов IT-сферы, прибывающих из России. Обычно мигрантам предлагают подписать форму, в которой они раскаиваются за действия российского государства, и внести в качестве компенсации от 20 до 500 евро, можно ценными вещами.

Те, кто совершил релокейт, рассказывают, что взносы собирают уже в аэропорту, а затем буквально повсеместно. Этим занимаются риэлторы, кассиры в супермаркетах, таксисты, полицейские, курьеры, уличные торговцы. В одном из случаев ещё во время полёта по рядам в самолёте прошёл “прокурор международного суда в Гааге” в форме с погонами – он предложил находящимся на борту россиянам внести “обеспечительный залог”, который показал бы их дистанцирование от режима. Собрав деньги, он скрылся в кабине экипажа. Как выяснилось позже, на мужчине была форма пилота авиакомпании Georgian Skyway, а вовсе не прокурора.

Сумма взноса обычно зависит от “аппетитов” собирающего и зачастую меняется в зависимости от вида мигранта и манеры его поведения. Иногда в ответ россиянам делают встречные услуги – так, риелтор в Тбилиси помогла семье раскаявшихся QA-инженеров найти комнату всего лишь за 500 евро в месяц.

Иногда в сборе денег участвуют не только местные жители, но и иностранцы. Грек, который проиграл все деньги в казино и месяц жил в аэропорту, собирая милостыню на билет, быстро получил нужную сумму, когда начал требовать у россиян компенсаций “за Северный Кипр”. Тем, кто интересовался, причём тут Россия, он заявлял, что лишние вопросы задают только оккупанты. Как уточняют местные СМИ, собранные деньги он тоже проиграл на рулетке.

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